La Sinfónica de CyL y el guitarrista Rafael Aguirre ofrecen esta semana un programa de marcado carácter español. - ORQUESTA SINFÓNICA DE CYL

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece esta semana, el jueves y el viernes, los conciertos correspondientes al decimotercer programa de abono de la Temporada 2025/26, bajo la dirección de Thierry Fischer y la participación del guitarrista Rafael Aguirre, con un programa de marcado carácter español.

Con la Sala Sinfónica Jesús López Cobos como escenario, el programa ambos días, a partir de las 19.30 horas, incluye por primera vez Almería, movimiento integrante de Iberia de Isaac Albéniz y Concierto para una fiesta, para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo en la que participará el guitarrista Rafael Aguirre.

La primera parte del decimotercer programa de abono abrirá con Capricho español, op.34 de Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908), concebido originalmente como una fantasía para violín y orquesta, una obra inspirada en melodías españolas que el autor conoció durante su estancia en Cádiz como oficial de la marina rusa.

A continuación, la OSCyL interpretará, junto al solista Rafael Aguirre, Concierto para una fiesta, para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo (1901-1999) inspirada en el adagio de su célebre obra Concierto de Aranjuez. La segunda parte del concierto dará comienzo con Rapsodia española de Maurice Ravel (1875-1937) estrenada, originalmente, en una versión para dos pianos interpretados por el propio Ravel junto a Ricardo Viñes.

Posteriormente, la OSCyL interpretará por primera vez Almería, uno de los movimientos integrantes de Iberia, de Isaac Albéniz (1860-1909), orquestada por Carlos Suriñach, una de las piezas consideradas más elegantes y sutiles del compositor gerundense.

El decimotercer programa de abono cerrará con La valse de Maurice Ravel que originalmente fue un encargo de Diáguilev para sus ballets rusos.

Rafael Aguirre es uno de los guitarristas más solicitados internacionalmente. Su exitosa carrera está respaldada por los más de diez premios que ha recibido por la interpretación de su instrumento como el Concurso Tárrega o el Pro Musicis de Nueva York.

En su trayectoria profesional ha actuado en más de 40 países y en las principales sales como Carnegie Hall de Nueva York o el Concertgebouw de Ámsterdam, donde se agotaron todas las entradas para el concierto que ofreció junto a la OSCyL y Thierry Fischer.

Durante esta extensa trayectoria, Rafael Aguirre ha colaborado con los directores orquesta más relevantes, entre los que destacan Jesús López Cobos, Leonard Slatkin, Ludovic Morlot, Thierry Fischer, Alondra de la Parra, Karina Canellakis o Yoel Levi.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com