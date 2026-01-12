El sistema Buscyl llega a los 600.000 usuarios y registra más de 4,5 millones de viajes

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, junto a Juan, usuario número 600.000 del sistema Buscyl - EUROPA PRESS

SALAMANCA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sistema Buscyl ha llegado a los 600.000 usuarios y ha registra más de cuatro millones y medio de viajes desde su implantación en el verano de 2025.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha entregado este lunes en la localidad salmantina de Carbajosa de la Sagrada, la tarjeta Buscyl al usuario número 600.000.

Durante el acto, el consejero ha señalado que Buscyl "se ha consolidado en muy poco tiempo como una herramienta eficaz para garantizar el acceso universal al transporte público, reforzar la cohesión territorial y facilitar la movilidad diaria en toda Castilla y León".

La tarjeta Buscyl permite viajar de forma gratuita e ilimitada en el transporte metropolitano e interurbano de titularidad autonómica a las personas empadronadas en la Comunidad, por lo que el consejero ha destacado que alcanzar los 600.000 usuarios y más de cuatro millones y medio de viajes demuestra que la medida "responde a una necesidad real y contribuye de manera directa a mejorar la calidad de vida de las personas".

Sanz Merino ha recordado que, desde su puesta en marcha, el Buscyl ha ampliado su cobertura hasta alcanzar más de 2.600 rutas de transporte metropolitano e interurbano distribuidas por toda la Comunidad. Además, ha incorporado "formatos digitales y mejoras operativas que han permitido extender el servicio a municipios de todos los tamaños".

La Junta, como ha recordado el consejero, ha impulsado la modernización del sistema con la implantación de paradas inteligentes, nuevas marquesinas y mejoras en la información al viajero, ha reforzado la accesibilidad, la digitalización y la calidad del servicio.

Sanz Merino también ha indicado que la Junta ha asumido desde el 1 de septiembre de 2026 la financiación de los ayuntamientos con transporte metropolitano, que en Salamanca supone cerca de un millón de euros al año.

En el marco de este acto, el consejero de Movilidad y Transformación Digital también ha asistido a la presentación de dos nuevos autobuses híbridos clase 1 con capacidad para 89 pasajeros, incorporados por la empresa Avanza al servicio metropolitano, una actuación que se suma al proceso general de modernización del transporte público.

Tal y como han señalado desde la empresa, estos dos vehículos van a operar en Carbajosa de la Sagrada y en Santa Marta de Tormes y, próximamente se presentarán otros dos, que se incorporarán en los próximos meses a Santa Marta y a la ruta entre Villamayor y Cabrerizos.