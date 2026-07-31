El Sistema Central en Ávila, Segovia y Soria y el sur abulense, en aviso amarillo este sábado por altas temperaturas

Avisos meterológicos por altas temperaturas en Castilla y León para el sábado, 1 de agosto de 2026. - AEMET

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sistema Central en Ávila, Segovia y Soria y el sur abulense estarán en aviso amarillo este sábado, 1 de agosto, por temperaturas de hasta 37 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, estará en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados el sur de la provincia de Ávila.

Por otro lado, el aviso contempla termómetros que pueden alcanzar los 35 grados en el Sistema Central tanto en Ávila como en Segovia y Soria.