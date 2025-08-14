Situación "complicada" en varios frentes de CyL con 20 incendios activos, nueve en gravedad 2 y tres en nivel 1

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, participa junto al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones en una nueva reunión del CECOPI autonómico - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación sigue siendo complicada en varios frentes de Castilla y León al finalizar la jornada del jueves con 20 incendios activos en la Comunidad, de los cuales nueve se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, Salamanca y León, mientras que tres alcanzan el nivel 1 en León, Palencia y Salamanca.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León publicado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, del que se desprende que la situación ha emperado en relación a la de esta mañana, cuando se registraban 16 incendios forestales activos.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca, donde el fuego de Molezuelas de la Carballeda saltó desde la provincia zamorana a la leonesa. Preocupa también el incendio forestal de Puercas, en la comarca zamorana de Alcañices, en el que ha trabajado desde su origen el pasado lunes un operativo conformado por más de medio centenar de medios aéreos y terrestres.

Otras de las provincias más afectadas por los incendios forestales en estos momentos es León, donde se concentran cinco grandes fuegos --Yeres, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar y Barniedo de la Reina-- que han movilizado a más de 170 medios aéreos y terrestres para trabajar en su extinción.

Precisamente, la Junta de Castilla y León declaró el miércoles el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en el incendio que se originó el pasado viernes en el municipio leonés de Anllares del Sil, al suponer una "amenaza seria" a las poblaciones cercanas y requerir de medidas de socorro de la población o protección de bienes.

Efectivos trabajan también en controlar el incendio forestal declarado en la localidad salmantina de La Alberca. Recientemente, la Guardia Civil de Salamanca ha anunciado que se ha levantado el confinamiento de urbanizaciones afectadas en el término municipal de La Alberca, decretado con motivo del incendio de gravedad 2 (IGR 2) que se había reactivado en la zona.

De igual forma, en la jornada de este jueves un incendio llegado Galicia ha obligado a desalojar este jueves la localidad zamorana de Castromil, en el límite con la provincia de Ourense. Este fuego también ha provocado el corte total de la A-52 y la N-525 tras haber obligado a desalojar este jueves Castromil, en el límite con la provincia de Ourense.

Además, se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 (nivel 1) tres incendios forestales en León --Orallo--, Palencia --Resoba-- y Salamanca --Gallegos de Argañán-- que congregan a casi 70 medios aéreos y terrestres para trabajar en su extinción.

En Castilla y León también permanecen activos otros ocho incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1. Se trata de Castrocalbón, Barrios de Lunea, San Feliz de las Lavanderas, La Uña y Puente Almuhey (León); El Casarito y La sierpe (Salamanca) y Porto (Zamora).