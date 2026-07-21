La situación evoluciona "favorablemente" en Brieva (Segovia), con 420 personas evacuadas a otros pueblos

Trabajos de extinción en el incendio de Brieva (Segovia) en la mañana de este martes. - NACHO VALVERDE / EUROPA PRESS

El Cecopi analiza las medidas a tomar e incluso la posible vuelta a las viviendas de los desalojados

BRIEVA (SEGOVIA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La situación en el incendio de Brieva (Segovia) evoluciona "favorablemente" después de una noche "de intenso trabajo", según ha informado la Junta de Castilla y León a los medios de comunicación y siguen desalojados 420 habitantes de ocho municipios, cuyos ciudadanos están reubicados en otros pueblos cercanos, así como en viviendas de familiares.

Tras declararse a primera hora de la tarde de este lunes el incendio alcanzó gran velocidad debido a las rachas de viento y a que se trataba en gran medida, de cereal y pasto, "combustible fino y seco que facilitó su propagación", por lo que la Junta activó el Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1).

La intensidad de las rachas ha disminuido a lo largo de la noche y el fuego "prácticamente" no ha avanzado, según ha señalado el técnico del Puesto de Mando durante la noche Pablo Peña.

En la tarde de este lunes fueron desalojados los habitantes de los municipios segovianos de Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón, un total de 420 personas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias Castilla y León, 60 de ellas fueron evacuadas a Torreiglesias desde los municipios de Losana de Pirón, Tenzuela, Carrascal de la Cuesta y Santo Domingo del Pirón; 50 a Sotosalbos desde Berrocal, Aldeasaz y Cuesta; 150 personas a Turégano desde el municipio de Caballar y el resto de las personas se han alojado en casa de familiares o segundas residencias.

Asimismo, se ha informado de que se ha confinado a la población del municipio de Pelayos del Arroyo.

La Guardia Civil, por su parte, ha informado de que entre las distintas actuaciones de protección a la población se facilitó la evacuación de personas mayores y con movilidad reducida así como a varias familias con menores que se encontraban alojadas en una granja escuela, todo ello sin que se registraran daños personales.

La Benemérita ha indicado que la superficie calcinada podría situarse en las 3.000 hectáreas, aunque no son datos oficiales de los servicios de Extinción.

La Junta ha avanzado que, después de que por la noche se ha podido asegurar con pase de buldócer "buena parte del perímetro", por la mañana se centrarán los trabajos en terminar de cerrar el perímetro y eliminar los puntos calientes que se mantienen en distintas partes del incendio.

El jefe del turno de noche ha destacado que la situación para este martes es "mejor" y la estrategia consiste en "cerrar el incendio lo máximo posible" ya que se prevé que a lo largo del día "la temperatura y el viento van a aumentar progresivamente".

El Cecopi se ha reunido en la mañana de este martes para analizar la situación de las poblaciones desalojadas durante la noche y las medidas a tomar con respecto a la posible vuelta de los evacuados a sus viviendas en función de cómo evolucione esta mañana la extinción.