La situación del incendio de Porto (Zamora) es "bastante más favorable que en los últimos días"

ZAMORA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación del incendio de Porto es "bastante más favorable que en los últimos días". Así lo ha señalado este miércoles, en el parte habitual de las siete de la tarde, el director técnico de extinción, Miguel García Rodríguez, que ha señalado que los efectivos siguen trabajando en los tres frentes asentados ya en las jornadas más recientes: el de Ribadelago, en el cañón del Tera; el de San Ciprián; y el de la zona de La Baña.

Según García Rodríguez, con el trabajo de la maquinaria y los medios de tierra, y con el apoyo de los medios aéreos, se han podido contener todas las reproducciones que se han ido produciendo a lo largo del día. A ese objetivo ha contribuido la existencia de condiciones meteorológicas favorables, algo que no había sucedido recientemente.

Con esta situación, la gente de San Ciprián, Rábano, Barrio de Rábano, Coso y Escuredo ha podido regresar a sus casas, aunque los vecinos tendrán que permanecer confinados en las localidades. En este momento, la zona de La Baña es la más activa, pero no se espera que haya reproducciones graves en las próximas horas.

"Lo que pasa es que este incendio ya nos ha dado la vuelta tantas veces que no nos atrevemos a decir que eso no pueda suceder", ha matizado el responsable de la extinción, que no ha dado por estabilizado el perímetro y que ha estimado una afectación de 16.000 hectáreas forestales, aunque se trata de una aproximación.

En cuanto al posible control definitivo del incendio, García Rodríguez ha confirmado que el operativo empieza a ver la situación con "un cierto optimismo", aunque ha insistido en el carácter cambiante del incendio.