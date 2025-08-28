La situación en León es "francamente buena" tras 20 días pero preocupan las reactivaciones en varios incendios

Varios bomberos observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España) - Carlos Castro - Europa Press

LEÓN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Junta en la provincia de León, Eduardo Diego, ha asegurado que la situación de los incendios es "francamente buena" y "muy positiva" con respecto a lo que se ha vivido en las últimas tres semanas, aunque preocupan al operativo las reactivaciones de mayor o menor importancia que se registran en todos los fuegos y que obligan a mantener medios para actuar inmediatamente y evitar su evolución.

Así lo ha trasladado el representante del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios tras participar en la reunión del CECOPI provincial, en las que se ha puesto el foco en el incendio provocado, presuntamente, por un joven de 20 años que ya ha sido detenido en la localidad de Berlanga del Bierzo.

"Siento tristeza y rabia ante esta situación porque se ve que a pesar de todo lo que se ha vivido todavía hay personas que inician fuegos y ponen en peligro vidas, pueblos y patrimonio", ha expresado el delegado territorial, al tiempo que ha destacado el esfuerzo del operativo desplegado en varios puntos de la provincia para luchar contra el fuego.

Frente a estos "delincuentes y auténticos terroristas contra el medio natural", Diego ha pedido a la población que denuncie y ponga en conocimiento de las autoridades en cuanto tenga alguna prueba o conocimiento de que se produce una situación de este tipo.

También ha vuelto a pedir a la sociedad que no se acerque a la zona de operaciones de extinción, puesto que se realizan actuaciones de desbroce y perimetración de los incendios que pueden ser peligrosas.

SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS

En lo que respecta a la situación de los incendios que afectan a la provincia, el representante de la Administración autonómica ha señalado que la evolución del incendio procedente de Porto (Zamora) y que afecta a la zona leonesa de La Baña ha sido "favorable". El perímetro cuenta con poca actividad y se encuentra en fase de consolidación y vigilancia activa.

Del mismo modo, ha explicado que hay previsión de llovizna ligera durante la madrugada y se esperan esta noche ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en las cumbres, donde se han producido hoy las reactivaciones.

Por su parte, el incendio de Garaño que ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 tras alcanzar el nivel 2 está también estabilizado y contenido sobre carreteras y caminos en la mayor parte del perímetro, por lo que ahora los medios centran los trabajos en su consolidación y vigilancia activa.

En lo que respecta al incendio de Llamas de Cabrera, que se encuentra en IGR 1, durante la jornada de este jueves también se ha registrado una reproducción en la zona de Prada de la Sierra que ha precisado de la intervención de diferentes medios cuyo trabajo ha contenido el foco.

Igualmente, la evolución del incendio de Anllares, que permanece en nivel 1, ha sido "favorable" durante el día, aunque se han registrado también varias reproducciones en el perímetro. La más importante ha sidoen la zona de Faro, sobre la que se trabaja, mientras que en el resto continúan las labores de consolidación del perímetro.

En definitiva, Eduardo Diego ha destacado que la provincia está "bastante mejor que ayer" al contar con los incendios de Fasgar-Colinas y el procedente de Porto (Zamora) que afecta a la zona de La Baña en gravedad 2, así como el declarado esta tarde en Berlanga del Bierzo. Por todo ello, ha subrayado que "se avanza en la lucha contra los incendios y el operativo permite y posibilita trabajar".