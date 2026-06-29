Situación más favorable en León, con un importante despliegue para su control y para evitar reproducciones

Incendio de Congosto (León). - EUROPA PRESS

LEÓN, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La situación de los incendios forestales en la provincia de León presenta una evolución más favorable respecto a las jornadas anteriores, gracias al intenso trabajo desarrollado por todos los medios y a las condiciones meteorológicas nocturnas, que han facilitado las labores de extinción, aunque continúan varios activos, lo que exige mantener un importante despliegue de medios para consolidar el control de los fuegos y evitar posibles reproducciones.

Según ha explicado Nuria Ramos, jefa de jornada en el Centro Provincial de Mando de León y directora técnica del Infocal, en estos momentos se mantienen dos incendios con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en Pradela y Congosto, dos fuegos activos en Burbia y Ribota de Sajambre, uno estabilizado en Vega de Valcarce y dos controlados en San Vicente y Tejedo de Ancares.

Según las previsiones y ante su evolución favorable, está previsto que durante las primeras horas de este lunes se dé por extinguido el incendio de Paradasolana, que se encuentra controlado.

Durante la noche han trabajado en los fuegos medios terrestres, tanto de León como de otras provincias de la Comunidad, dado que se trata del funcionamiento habitual del operativo Infocal de carácter autonómico, que permite movilizar recursos donde sean necesarios.

A primera hora de este lunes se produce el relevo de los equipos y se incorporarán nuevamente los medios aéreos para apoyar en las labores de extinción.

Nuria Ramos ha señalado que estos incendios se desarrollan en muchos casos en zonas de orografía especialmente compleja, con áreas de difícil acceso (incluso no mecanizables), circunstancia que obliga a realizar un intenso trabajo de liquidación y remate, además de mantener recursos de vigilancia para detectar y sofocar posibles reproducciones. Además exige un gran trabajo de coordinación desde las centrales de mando para poder organizar todo el operativo.

A pesar de que las condiciones meteorológicas de la noche han permitido avanzar en la consolidación de los incendios, los medios seguirán "muy pendientes" de su evolución a lo largo de la jornada, especialmente en las horas centrales del día, que son las más desfavorables.

Finalmente, Nuria Ramos ha agradecido el esfuerzo de todos los profesionales del operativo Infocal, así como el apoyo de los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que seguirán trabajando hasta poder dar por extinguidos todos los incendios.