La Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural reivindica supervisión humana ante el avance de la IA

Inauguración del XLII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural que se celebra en la Universidad de León. - ULE

LEÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (Sepln), Rafael Muñoz, ha reivindicado este miércoles en el marco del congreso anual que celebra la entidad la supervisión humana ante el avance de la Inteligencia Artificial (IA).

Rafael Muñoz ha incidido en que el lenguaje "no solo es una secuencia de palabras", sino que también incorpora conocimiento, significado y contexto, esenciales a la hora de interpretar correctamente el lenguaje.

Al mismo tiempo, ha señalado que la IA debe entenderse como una herramienta al servicio de las personas, capaz de ayudar a realizar más trabajo en menos tiempo, pero sin sustituir la toma de decisiones humanas. "Siempre tiene que estar sobre la supervisión de un humano, que es el que toma la decisión", ha sostenido. En este sentido, ha defendido que el desarrollo de la IA supone una transformación de la forma de trabajar y de las tareas que realizan las personas.

El presidente de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural se ha pronunciado de este modo en la Universidad de León (ULE), donde se celebra el cuadragésimo segundo Congreso de la Sepln. El evento ha reunido a más de 200 personas llegadas de nueve países para abordar los avances y retos de una disciplina que se encuentra en la base de muchas de las actuales aplicaciones de IA.

Según ha explicado el presidente del comité organizador, José Alberto Benítez-Andrades, varios grupos de investigación trabajan ya en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural a través de proyectos nacionales e internacionales. "Es muy importante que tengamos este evento aquí, tanto para la Universidad de León como para León", ha apuntado, para añadir que supone una oportunidad para investigadores, estudiantes y empresas.

LA ULE, PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN

En esta misma idea ha incidido rectora de la ULE, Nuria González, que ha recordado que la ULE pretende ser parte de esta transformación, como demuestra el papel de sus investigadores, la incorporación del Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial y el desarrollo de una estrategia para la incorporación de esta tecnología en la docencia y la gestión.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha reivindicado la vinculación histórica de la ciudad con la lengua por ser León "una de las cunas del español", a la par que ha destacado la oportunidad que supone este encuentro internacional dedicado al procesamiento del lenguaje natural en un territorio con una importante tradición vinculada al estudio y la evolución de las lenguas.

La inauguración ha contado además con la participación del viceconsejero de Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, Luis Enrique Ortega, que se ha referido al trabajo de la Administración autonómica para aplicar la IA a los servicios públicos, a través de una plataforma propia que incorpora procesamiento del lenguaje natural y modelos generativos. Además, ha puesto en valor el papel del Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle) como infraestructura de apoyo a la investigación y al desarrollo de proyectos de Inteligencia Artificial en colaboración con universidades y empresas.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz-Moretón, ha puesto como ejemplos proyectos desarrollados desde la ULE y desde el Gobierno para analizar información, aplicar tecnologías a la ciberseguridad o reforzar la soberanía digital.

Esta tecnología es "clave" para mejorar los servicios en el medio rural, tal y como ha expuesto la vicepresidenta de la Diputación de León, Ana María Arias, que ha recordado el trabajo que desarrolla la Institución provincial junto a la ULE en una estrategia dirigida a las entidades locales para hacer más cercana, más rápida y accesible la atención a la ciudadanía.

34 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

El programa del XLII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural combina investigación, evaluación, transferencia y colaboración entre el ámbito académico y el tejido empresarial. Entre las actividades previstas se incluyen 34 comunicaciones científicas, seleccionadas entre las 99 propuestas recibidas, así como mesas redondas, encuentros con empresas y actividades dirigidas a jóvenes investigadores.

El Congreso ha contado con un evento satélite dedicado a la evaluación y comparación de sistemas de procesamiento del lenguaje natural en el que participaron equipos de 26 países de Europa, Asia y Sudamérica, y continúa este miércoles una jornada especialmente orientada a explorar las sinergias entre investigación y empresa. La programación incluye además actividades dirigidas a jóvenes investigadores, que tendrán la oportunidad de conocer y debatir futuras líneas de investigación con expertos del ámbito.