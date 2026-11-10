Sociedades pediátricas reclaman a Sacyl la inclusión de plazas de esta especialidad en el concurso de traslados

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (Apapcyl) y la Sociedad de Pediatría, Asturias, Cantabria y Castilla y León (Sccalp) han presentado una reclamación ante la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) donde denuncian que el último listado de vacantes del Concurso Abierto y Permanente (CAYP) no ha incluido ninguna plaza para la especialidad de Pediatría.

Según han informado ambas entidades en un comunicado recogido por Europa Press, la práctica totalidad de las vacantes de esta especialidad se han reservado para los procesos selectivos derivados de la Oferta Pública de Empleo (OPE).

En la reclamación, formulada en representación de los pediatras estatutarios fijos de la comunidad, se ha cuestionado que la Consejería de Sanidad y Bienestar Social haya publicado la resolución provisional del CAYP sin adjudicar vacantes a los profesionales de este sector bajo el argumento "de no existir plazas libres a fecha de 30 de junio de 2026", una circunstancia que las organizaciones firmantes han tachado de "incierta".

Asimismo, las sociedades científicas han recordado que el Estatuto Marco del personal estatutario reconoce el concurso de traslados "como el procedimiento normal de provisión y consagra el derecho a la movilidad voluntaria efectiva".

Las organizaciones han advertido de que ofrecer cero plazas vacantes "vacía de contenido esta norma" y han señalado que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la reserva de plazas para nuevo ingreso requiere "de una motivación expresa con criterios objetivos y razones de interés público, justificación que no ha sido incluida en la resolución publicada".

Por su parte, las entidades han alertado sobre las consecuencias de esta medida, que dificulta la "conciliación familiar de decenas de profesionales fijos en entornos rurales o de difícil cobertura, crea un agravio comparativo respecto a otras especialidades y fomenta las excedencias y la fuga de talentos hacia el sector privado o a otros servicios de salud".

Además, han criticado la "falta de transparencia" al mantenerse plazas dotadas presupuestariamente cubiertas de forma provisional mediante comisiones de servicio o interinidades prolongadas.

Por todo ello, Apapcyl y Sccalp han solicitado la revisión "inmediata y de oficio" de los listados de vacantes, la inclusión "de todas las plazas estructurales" de la plantilla orgánica y la "paralización de cualquier adjudicación a la OPE hasta que se resuelva el derecho de movilidad voluntaria del personal fijo".

La presidenta de Apapcyl, María Teresa Martínez Rivera, ha aclarado que no se oponen a la incorporación de nuevos pediatras pero ha exigido "respeto" para quienes llevan años "sosteniendo" la atención pediátrica en la comunidad.

Las organizaciones, que cuentan con el respaldo de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP), no han descartado emprender "acciones sindicales y judiciales si el problema no se subsana por la vía administrativa".