Archivo - Bebé recién nacido. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sofía ha alcanzado el primer puesto como nombre más elegido para las niñas recién nacidas en Castilla y León a lo largo de 2025, con un total de 155, por lo que ha desplazado al segundo lugar a Lucía, que había sido el favorito para los progenitores de la comunidad desde 2012, mientras que entre los varones Mateo sigue como el más popular, con 176.

Según los datos de la estadística del INE sobre nombres más frecuentes de los recién nacidos, en el caso de las niñas, Sofía ha ascendido del segundo puesto de 2024 al primero en 2025, con lo que interrumpe la 'racha' de Lucía, que ha permanecido como el nombre más elegido en los 13 años anteriores.

En el caso de los varones, entre un total de 6.501 varones nacidos el pasado año, Mateo repite por tercer año como el nombre más elegido, por delante de Martín, al que superó ya en 2023.

Los progenitores de la comunidad en 2025 eligieron Mateo como nombre para sus retoños en 176 ocasiones, por delante de los 164 que optaron por Martín; los 122 de Hugo; los 114 de Lucas, que asciende al cuarto puesto y los 113 de Leo y Pablo, empatados en el quinto lugar.

Completan la lista de los diez nombres más comunes entre los recién nacidos varones en Castilla y León Manuel, que entra en la lista de los diez primeros en 2025, con 104, en el séptimo puesto; Daniel, octavo, con 97; y Adrián y Alejandro, igualados en el noveno, ambos con 89.

En cuanto a las niñas, en 2025 nacieron 6.105 en la comunidad y 155 de ellas llevan por nombre Sofía, que se sitúa como el más frecuente en Castilla y León, por delante de las 139 que se llaman Lucía; mientras que en el tercer lugar en Castilla y León repite Vega, con 130.

El cuarto nombre más frecuente el pasado año fue Martina, con 119 niñas; el quinto Julia, con 98; y el sexto, que accede al 'top diez', Olivia con 95. Complentan la lista Valeria en el séptimo lugar, con 91; Paula en el octavo, con 79; Carla en el noveno con 78; y Jimena en el décimo con 76.

En términos estatales, las preferencias coinciden con las de los padres castellanosyleoneses, pues Sofía repite como el nombre más frecuente entre las recién nacidas de todo el país, con un total de 3.569 niñas, por delante de Lucía, con 2.771; mientras que la primera opción en niños es Mateo, con 3.142, con Hugo en segunda posición, 2.653.