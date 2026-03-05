Solares destaca la "necesidad" del Real Valladolid de mejorar su estadio y espera comentarlo "más" con el Ayuntamiento

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El copresidente del Real Valladolid Gabriel Solares ha destacado este jueves la "necesidad real" que considera que tiene el club de fútbol para mejorar la infraestructura del estadio José Zorrilla, por lo que espera poder "comentarlo más" en próximas fechas.

El dirigente mexicano ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación después de una rueda de prensa que se ha celebrado en el Ayuntamiento y en la que los directivos de los principales clubes deportivos de la ciudad han mantenido un encuentro con el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

Al ser preguntado sobre si había hablado con el regidor sobre el proyecto de remodelación del estadio o la ampliación de la Ciudad Deportiva, de los que se habla desde hace ya varios años --en la etapa de la directiva actual encabezada por Ronaldo Nazario--, Solares ha señalado que se trabaja en los proyectos de la "infraestructura" del estadio.

"Esperamos en próximas fechas poder comentar más, pero sí es una necesidad real que desde el día que llegamos dijimos que la tenemos para mejorar la infraestructura del estadio", ha reconocido el copresidente.

Sobre, la situación del equipo, que salió de los puestos de descenso a 1ªRFEF el pasado fin de semana tras su victoria sobre la SD Huesca, ha apuntado que tiene una "frase de toda la vida" que es que "cada equipo es tan bueno como su última actuación". Por ello, como ganaron el fin de semana pasado apunta que "eso es lo único que habrá que comentar en este momento".