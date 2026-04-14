La 'X Solidaria' permitió recaudar cerca de 28 millones en 2025 en CyL con más de 620.000 personas contribuyentes - COCEMFE CYL

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las entidades sociales de Castilla y León han animado a marcar la 'X Solidaria' en la declaración de la renta para favorecer a las personas que más lo necesitan, un gesto que permitió que en 2025 se recaudaran alrededor de 28 millones en la Comunidad gracias a que más de 620.000 personas contribuyentes señalaron la casilla número 106 de Actividades de Interés Social.

Cada año, la gestión del dinero recaudado se realiza entre la Administración y las Comunidades autónomas y llega a la comunidad a través de las organizaciones sociales.

En 2025, gracias a este gesto en todo el país superó el medio millón de euros (567.000 euros), que se repartieron entre organizaciones de acción social, de cooperación al desarrollo y medio ambiente. Del número total de contribuyentes (24.575.201), solo el 50,5 por ciento secundaron este gesto solidario (12.395.024).

En el caso de Castilla y León, la ciudadanía muestra su sensibilidad con las personas que más lo necesitan en un porcentaje similar al del resto al del resto del país, aunque desglosando por provincias, algunas repuntan como es el caso de Burgos, que supera el 61 por ciento, y Soria y Valladolid, ambos con un 57 por ciento, según datos elaborados a partir de los provisionales que facilita el Ministerio de Hacienda.

En la Comunidad, los casi 1,4 millones de contribuyentes de la comunidad alrededor de 628.000 realizaron este simple gesto, que permitió recaudar, según los datos aportados y desglosados por provincias, alrededor de 28 millones de euros.

Aunque hay que incidir en que alrededor del 32 por ciento de las personas que tributan en Castilla y León aún no señala esta casilla, lo que supone una merma en el dinero destinado a programas de ayuda para colectivos vulnerables.

De este número total, más de 375.000 marcaron la casilla de fines sociales, lo que supone un 27,06 por ciento de las personas contribuyentes.

Estos datos han sido desglosados por Luisa Lobete, gerente de AECC (Asociación contra el cáncer de Valladolid Valladolid), en un acto de presentación antes los medios de comunicación, en el que ha recordado que el dinero recaudado no se reparte de modo aleatorio, sino entre aquellas entidades que cumplen con su cometido para desarrollar programas y prestar servicios tanto en el ámbito autonómico como local.

Por su parte, Mar Fresno, vicepresidenta de EAPNCYL (Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión en Castilla y León), que realizó la presentación de este encuentro organizado por el tercer sector, apeló "al momento especialmente complejo a nivel global en el que nos encontramos.