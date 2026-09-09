Sonatas de Brahms abren el día 10 el festival 'Antonio de Cabezón' que reune en Burgos a grandes figuras internacionales

BURGOS 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha presentado este miércoles el Festival de Música 'Antonio de Cabezón', que se celebrará del 10 al 17 de septiembre y que comenzará con el violonchelista Asier Polo y el pianista Eldar Nebolsin.

Ambos artistas interpretarán las dos sonatas para violonchelo y piano de Johannes Brahms, mientras que el 15 de septiembre será el turno del clavecinista Benjamin Alard, reconocido especialista en la obra de Johann Sebastian Bach y titular del órgano de Saint-Louis-en- Île en París.

Alard abordará una selección de las Suites francesas del genio de Eisenach.

Al día siguiente, el miércoles 16, será el turno del contratenor estadounidense Lawrence Zazzo, habitual de los principales escenarios líricos del mundo -como el Met de Nueva York y el Teatro Real-, acompañado al piano por Diego Crespo en un repertorio firmado por Poulenc, Schumann, Britten, Shostakovich y Bolcom.

El broche de oro llegará el jueves 17 de la mano del Cuarteto Casals, referente indiscutible de la música de cámara tras tres décadas de trayectoria internacional.

La formación interpretará dos cumbres del repertorio operístico y camerístico de Franz Schubert, el cuarteto Rosamunda y La muerte y la doncella, tal y como ha explicado el director artístico del certamen, Diego Crespo.

Se trata de una cita impulsada por el Ayuntamiento que entronca directamente con la histórica Semana de Música Antigua creada en 1966.

Serán cuatro recitales en la sala Salvador Vega de la Capilla de Música de las Bernardas, y las localidades, con un precio general de 15 euros -a los que habrá que sumar la comisión correspondiente en caso de compra online-, ya están a la venta desde el 3 de agosto.

El público podrá beneficiarse de reducciones específicas para jóvenes, desempleados, mayores y colectivos, así como de abonos de tres y seis conciertos.