Sonia Lalanda acusa a Vox de utilizarla para "engañar a los palentinos"

PALENCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La desde hoy concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Palencia Sonia Lalanda ha acusado a Vox, partido en el que militaba, de utilizarla para "engañar a los palentinos".

En declaraciones recogidas por Europa Press, la edil ha decidido mantener su acta municipal "por lealtad a la institución y a los palentinos" para convertirse en una concejala "libre y sin el lastre de unas siglas", tal y como ha manifestado antes del Pleno Municipal.

Lalanda ha explicado que aunque ha estado "tentada de abandonar", tras "pulsar" la opinión de sus vecinos ha decidido "seguir adelante". "Me gusta la política porque es la forma de cambiar la sociedad de forma pacífica", ha argumentado antes de insistir en que seguirá apoyando iniciativas "que sean buenas para la ciudad y trabajando en proponer las suyas propias".

En este sentido, ha tendido la mano al equipo de Gobierno Municipal para sacar adelante los proyectos que sean de interés para la ciudad y no ha descartado, incluso, apoyar los futuros presupuestos municipales "si contienen los elementos y los criterios" que considera "mejores para Palencia".

Finalmente, Lalanda ha agradecido a la alcaldesa su decisión de mantenerla en la Junta de Gobierno Local, un hecho "sin precedentes" en el Consistorio, para que pueda aportar su "conocimiento institucional, experiencia y su bagaje personal" en este órgano consultivo.

Lalanda ha estado arropada en este primer pleno como concejal no adscrito por Macarena Olona, "un referente en valores humanos e intelectuales", tal y como la ha definido antes de agradecer públicamente su presencia.

En su intervención, Lalanda ha confirmado que próximamente presentará una demanda contra Vox por su expulsión y ha criticado a la que fuera su formación, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico y local.

"Al partido en Palencia no tengo nada que agradecer", ha insistido antes de lamentar la forma en la que la formación de Abascal está actuando en la Junta "poniendo palos en las ruedas" del Gobierno autonómico.

La exconcejala de VOX ha vuelto a insistir en los motivos por los que según ella se ha producido su expulsión del partido y ha recordado que no se debe a las razones que llevan habitualmente a esta situación, como la "corrupción" o "falsear un currículum", sino por denunciar "las prácticas sectarias la falta de democracia interna o la falta de transparencia sobre la financiación del partido, así como por defender la libertad de expresión".

Lalanda ha acusado al partido de ser "un negocio" y ha señalado que la formación solo piensa en el "apoyo en la calle a través del populismo". "Ha entrado en un juego muy peligroso", alentando a los jóvenes a salir a la calle por detrás y sin dar la cara".

Finalmente, la concejala ha asegurado sentirse "engañada" por el partido. "Me engañaron a mí y me utilizaron para engañar a la gente de Palencia, que es lo más grave", ha finalizado.