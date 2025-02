Sonia Lalanda no ha recibido notificación alguna sobre su expulsión de Vox

PALENCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, ha aseverado que su partido no le ha notificado su suspensión de militancia a pesar de que el Comité Nacional comunicó al Provincial la apertura de expediente a esta concejala, quien se ha manifestado en contra de algunas decisiones adoptadas por el partido de Abascal.

Lalanda, que ha comparecido en rueda de prensa sobre la zona de bajas emisiones de la capital palentina y otros temas municipales, ha aseverado que no se ha hecho oficial su expulsión a pesar de que se ha dicho que Vox la ha expulsado seis meses.

La edil ha recordado que en octubre se le abrió un primer expediente porque el partido no estaba de acuerdo con una serie de publicaciones en redes en las que mostraba su disconformidad con lo que estaba ocurriendo en el seno de la formación.

"Me acusaban de deslealtad y me pidieron que quitara las publicaciones, cosa que no hice", ha aseverado Lalanda.

Ante el Expediente que le abrió el partido, esta abogada de profesión presentó un recurso cuya sanción se ratificó a nivel nacional este miércoles. Asimismo, el partido habría abierto otro expediente más en el que pediría la expulsión de la concejal por seis meses del partido y la imposibilidad de ejercer cualquier cargo o representación en el mismo.

"No sé si existe este expediente" ha asegurado Sonia Lalanda, quien ha manifestado que "no entiende la pelea a navajazos" entre Vox y el PP cuando considera que la alianza entre ambos "es la alternativa a Sánchez para echarle cuanto antes de La Moncloa".

Además, ha acusado al actual portavoz de Vox en las Cortes, el procurador por Palencia David Hierro, de haberse dedicado a decir que la han expulsado del partido. "Hierro está en mi contra y piensa que le voy a hacer sombra" ha añadido Lalanda.

Según Lalanda está decisión" no tiene ninguna consecuencia a efectos municipales" ya que para dejar de ser portavoz "o bien renuncias o te expulsa el grupo" a lo que ha añadido que el objetivo final es expulsarla.

Asimismo, la portavoz de Vox ha manifestado que no deja el Ayuntamiento porque quedan temas pendientes que resolver como es "recuperar un Vox secuestrado".

Pero hasta que se dé esa situación tiene que haber una tramitación previa, con un plazo de alegaciones, y cuando llegue la comunicación "a lo mejor ya no me interesa estar en Vox" ha afirmado, al tiempo que advertía de que la corriente que apoya su postura "no está sola en la región".