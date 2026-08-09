Sonorama Ribera anuncia a Siloé como primer grupo confirmado para 2027 y pondrá a la venta 5.000 bonos a precio especial

Público del Sonorama Ribera el sábado 8 de agosto. - SONORAMA RIBERA

BURGOS 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sonorama Ribera ya mira hacia su trigésima edición tras anunciar a Siloé como el primer artista confirmado para 2027, edición para lq que pondrá a la venta 5.000 bonos a un precio especial de 85 euros con motivo del aniversario del festival, que celebrará tres décadas de historia en Aranda de Duero.

El anuncio se produjo durante la jornada de este sábado, la penúltima de esta edición, que reunió a 40.000 personas en el recinto de El Picón y tuvo como uno de sus momentos más destacados un espectáculo de drones que repasó algunos de los momentos que han marcado la historia del festival.

La jornada de conciertos estuvo encabezada por Leiva, que llegó al escenario principal de El Picón con su 'Tour Gigante Fin de Gira' en formato íntegro, un gran espectáculo que incluyó también un emotivo homenaje a Robe Iniesta.

Asimismo, la Maravillosa Orquesta del Alcohol (MODA) volvió a demostrar su especial conexión con el público del Sonorama Ribera, en un concierto multitudinario que contó con la participación de las integrantes de Repion como invitadas.

La noche continuó con la actuación del gallego Xoel López, seguida por la de Ojete Calor, que tuvo además una invitada inesperada, la actriz Blanca Suárez, que se subió al escenario para interpretar 'Mocatriz' y desató el jolgorio entre el público.

La programación se completó con las actuaciones de Valeria Castro, Belén Aguilera, Puño Dragón, Marlena y Eme DJ, mientras que la música también estuvo presente durante el día en las calles de Aranda de Duero, con la Plaza del Trigo, la Plaza de la Sal y el Escenario Charco como principales puntos de encuentro.

Sexy Zebras protagonizó el concierto sorpresa de la Plaza del Trigo y Oslo Ovnies firmó uno de los momentos más entrañables del día, con un concierto que la propia banda definió como "el conciertazo de su vida" y que tuvo incluso la presencia sobre el escenario del abuelo de uno de sus integrantes, que bailó junto a ellos.