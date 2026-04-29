Sonsoles Ónega, Javier Castillo o María Dueñas, en septiembre en un Blacklladolid sobre literatura y moda

Conrado Íscar, Dolores Redondo y César Pérez Gellida en la presentación de la sexta edición de Blacklladolid.- DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los autores Sonsoles Ónega, Javier Castillo o María Dueñas participarán en la sexta edición de Blacklladolid en el Castillo de Fuensaldaña (Valladolid), que se celebrará del 16 al 20 de septiembre en torno a la literatura y la moda, por lo que también intervendrán varios diseñadores.

Los escritores César Pérez Gellida y Dolores Redondo, organizadores de la cita, han presentado la nueva edición este miércoles, 29 de abril, en un acto en el que también ha intervenido el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

En esta sexta edición el cartel de literatura, pasarán por el escenario de Blacklladolid autores de la talla de Clara Sánchez, Juan Luis Arsuaga, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Castillo, Carla Montero, Dolores Redondo, Sonsoles Ónega y María Dueñas, a la que se otorgará el premio del festival en reconocimiento a una trayectoria en la que ha "redefinido el éxito literario" con la novela 'El tiempo entre costuras'.

"Vamos a darle cariño igual que el apoyo que ella nos dio en el primer año", ha señalado Dolores Redondo en relación con la autora que ya participó en la primera edición del certamen, cuando aún costó más traer a autores, mientras ahora estos llaman y hasta hay "cola".

Asimismo, César Pérez Gellida hará un "regalo especial" en esta edición de Blacklladolid y presentará la que será su próxima novela, 'La piel de una gota', lo que es una "grandísima noticia", tal y como ha aseverado Dolores Redondo .

Por lo que respecta a la moda, Amaya Arzuaga, Natalia Esgueva, Estefanía Luyk, Irene de la Cuesta, Silvia Fernández y Rosana Largo conforman un cartel en el que el diseño es el protagonista. Además, Fito Robles, vocalista de Siloé, participará en el certamen e interpretará algunos de los temas de la banda.

En este sentido, Pérez Gellida ha puesto en valor el cartel, que junto a los nombres que han pasado en otras ediciones, supone un "orgullo", un contexto en el que ha agradecido el respaldo de la Diputación de Valladolid y otros patrocinadores.

Asimismo, ha reivindicado el tema elegido este año, la moda, el cual creen que funcionará porque es un elemento más de la cultura, mientras Dolores Redondo ha incidido en que la moda está "muy presente en la literatura" porque los escritores la necesitan para "dar forma" a los personajes. "Moda y literatura tienen un maridaje excelente", ha apuntado.

La programación, que se puede consultar en la web de Blacklladolid, se reparte así con Clara Sánchez, Fito Robles y Natalia Esgueva en la tarde del miércoles 16 de septiembre; Arsuaga y Silvia Fernández en la tarde del jueves 17; Paloma Sánchez-García y Amaya Arzuaga, el viernes 18.

Asimismo, en la mañana del sábado 19 será el turno de Javier Castillo y Rosana Largo, mientras la tarde la protagonizarán Carla Montero, Dolores Redondo y Estefanía Luyk, y ya el domingo, día 20, clausurarán la cita Sonsoles Ónega, Irene de la Cuesta y María Dueñas.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid ha puesto en valor Blacklladolid como un proyecto "referente" que se celebra en un espacio "tan bonito" como el Castillo de Fuensaldaña, y ha agradecido a los impulsores la iniciativa.