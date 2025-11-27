Sordo apela a un acuerdo "bipartito" para aprobar la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apostado por un acuerdo "bipartito" --sindicatos y Gobierno central-- para aprobar la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tras la nula "voluntad" de la patronal.

"Lo veíamos venir", ha advertido después de participar en el congreso 'El Diálogo Social en un mundo en transición' de la Universidad de Valladolid (UVA), para reconocer que habían planteado al Gobierno que diera un "ultimátum" a CEOE tras una negociación que se ha prolongado ya "20 meses".

"La ley de prevención de riesgos laborales tiene 30 años y conviene tomar medidas adicionales porque no se puede consentir la lacra de accidentes laborales que existe en nuestro país, no en el conjunto de los sectores, donde la siniestralidad laboral ha bajado, pero sí en sectores tan delicados como son la construcción y como son la industria. En las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, la actividad preventiva muchas veces es manifiestamente mejorable", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras ha recordado que el 32 por ciento de los accidentes mortales obedecen a causas "que ni siquiera estaban registradas en el plan de prevención de las empresas", una "señal inequívoca" de que la calidad preventiva "es muy mejorable".

"Hemos intentado negociar con CEOE, pero veíamos que no había ninguna voluntad por su parte para llegar a un acuerdo. Y a partir de ahí, sintiéndolo mucho, vamos a exigir al Gobierno que sea más ambicioso incluso de las cosas que estaban encima de la mesa y que lleguemos a un acuerdo bipartito en las próximas semanas, en los próximos meses, porque es que llevamos ya 20 meses con esto", ha finalizado.