Sordo cree que las medidas "no justifican para nada" el "escándalo" montado respecto a las cuentas

22/10/2018

VALLADOLID, 22 Oct.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha advertido este lunes de que las medidas contempladas en el acuerdo entre PSOE y Podemos para sacar adelante el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 "no justifican para nada" el "escándalo" que se está "montando" a su juicio respecto a las futuras cuentas del Estado donde también ve "una parte de escenificación".

"Todos sabíamos que la negociación iba a ser sumamente compleja", ha recordado Sordo en referencia a la situación política también "sumamente compleja" que se vive en España si bien ha hecho un llamamiento al Gobierno para que busque "los apoyos parlamentarios suficientes" que permitan aprobar unos presupuestos que serían mejor que la prórroga.

Sordo ha reiterado la necesidad de abrir un espacio de negociación para sacar adelante medidas que, según ha aclarado, no son de materia estrictamente presupuestaria, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el subsidio a los mayores de 52 años.

El secretario general de CCOO ha defendido la necesidad de las "insuficientes" medidas fiscales planteadas en el acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado para insistir en que no justifican las críticas.

Sordo se ha manifestado de este modo a preguntas de los periodistas tras participar en la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la planta de inyección de aluminio de Renault en Valladolid donde ha puesto en valor la importancia de poder contar con políticas industriales para que las empresas puedan considerar nuevos proyectos y crear empleos de calidad.

"No es cierto que la mejor política industrial es la que no existe", ha aclarado Sordo que ha significado también el poder de la negociación y de la concertación entre trabajadores y empresarios con el ejemplo concreto de Renault que se ha materializado en este caso en una nueva inversión y en una imagen de futuro y de creación de empleo.

Dicho esto, ha considerado que ha llegado el momento de mejorar la calidad del empleo con una apuesta por la estabilidad y por la reducción de la tasa de temporalidad que permita compensar ahora los sacrificios que realizaron los trabajadores.

"No es verdad que la flexibilidad interna en las empresas sea fruto de la Reforma Laboral", ha advertido en la misma línea que ha hecho su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, para quien ha llegado el momento de derogar en las próximas semanas los aspectos más lesivos de la reforma del modelo laboral. "Al menos parcialmente", ha reclamado el sindicalista que ha apostado por mayor inversión en I+D+i y en FP dual con un llamamiento también a la recuperación de los contratos relevo por su especial importancia en sectores como la automoción.

"No hay razón para que no se reactiven cuanto antes", ha advertido Pepe Álvarez para quien los contratos relevo son una fórmula para que no se destruya empleo en multinacionales como Renault y para rejuvenecer unas plantillas en las cadenas de montaje.