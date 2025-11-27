Sordo ve en la "infrafinanciación" de la Universidad Pública como "apuesta política" de "diversas" CCAA para "segregar"

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sorod, ha denunciado la "infrafinanciación" de la Universidad Pública por parte de "diversos" Gobierno autonómicos como "apuesta política" que contribuye a una "segregación mayor".

El líder sindical ha aprovechado su participación en el congreso 'El Diálogo Social en un mundo en transición' de la Universidad de Valladolid (UVA) para lanzar "un mensaje de apoyo" a las instituciones académicas públicas.

En su alegato, ha denunciado la "infrafinanciación consciente" que fomentan "diversos gobiernos autonómicos" para fomentar la universidad privada, "especializada en másteres y en enseñanzas de alto standing" que contribuyen a "una desigualdad y a una segregación social mayor".

"El incremento de los costes que para las familias tienen hoy en día las universidades se ha incrementado casi en el 50 por ciento en los últimos años. Esto es producto de una apuesta política que pretende romper la equidad social y la desigualdad y es necesario volver a financiar correctamente a las universidades públicas que hacen un papel fundamental para procurar la igualdad de oportunidades en toda la ciudadanía, haya nacido una persona en la familia que haya nacido", ha finalizado.