Soria acoge la exposición 'Paljordán', un trabajo colectivo para crear un museo en red para Palestina

SORIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Audiencia de Soria acoge desde este miércoles y hasta el próximo 28 de febrero la exposición 'Un Museo en Red para Palestina: Paljordán'', un trabajo colectivo que busca crear un museo en red para Palestina.

La concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, junto a los comisarios de la exposición y propietarios de varias de las piezas, han inaugurado la muestra que, según ha explicado la coordinadora del proyecto, Carmen Ruiz, es el fruto de un trabajo colectivo que "está en curso", para lo que se está creando un museo en red.

"Es un proyecto sin terminar que recoge objetos de todo tipo originarios o vinculados a Palestina y que podrían exponerse definitivamente en la provincia de Ávila", ha precisado Ruiz.

En esta muestra se recoge una parte pequeña de la colección 'Paljordán', con una parte localizada en un espacio permanentemente y el resto de objetos en red, que se ceden desde colecciones particulares. La exposición cuenta con una página web y sigue recogiendo voluntades de personas que se quieren adherir al proyecto.

Entre las piezas hay muchos objetos textiles, con bordados que son patrimonio de la humanidad, si bien se muestran los más cotidianos. También hay fotografías y piezas vinculadas a Soria, así como pañuelos de diferentes zonas de Palestina, como el de la cooperante Carmen Ayllón, que le ha brindado su madre Marga.

La muestra también exhibe mapas, que demuestran que Palestina "no era un lugar vacío", como ha apuntado Ruiz. Asimismo, alberga arte contemporáneo español dedicado a Gaza, así como de artistas palestinos y otras piezas de serigrafías, monedas, postales antiguas y objetos cotidianos. La coordinadora ha explicado también que el genocidio al que se está sometiendo a Gaza en estos momentos está dificultado poder sacar ciertas piezas.

Ruiz ha avanzado que el viernes 15 personas participarán en un taller de dos horas para la iniciación a la escritura con letras árabes en el Palacio de la Audiencia. Asimismo, el 24 de febrero el profesor John Charles llegará desde Uzbekistán para presentar su libro de entrevistas 'Al otro lado del río', realizadas a jordanos y palestinos en árabe y español con fotografías. El 28 de febrero se hará un acto de clausura vinculado a la literatura y la música. También se realizarán visitas guiadas a la muestra.