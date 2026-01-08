Soria Bonos cierra con 54.664 vales canjeados y 1.839.987 euros en compras generadas

Javier Muñoz hace balance de la campaña Soria Bonos. - EUROPA PRESS

SORIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña de Soria Bonos ha cerrado con un total de 54.664 vales canjeados, lo que se traduce en 1.839.987 euros en compras generadas en los 126 establecimientos que han participado en esta edición.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha hecho balance de una campaña que ha definido como "un completo éxito, un año más" según le han trasladado los comerciantes que han colaborado en la campaña.

Una campaña que arrancó el 1 de diciembre y se prolongó hasta el 5 de enero con una partida inicial de 50.000 bonos y de 255.000 euros y que se aumentó a 305.000 euros al percibir desde el consistorio en los primeros días que se iban a agotar.

En este sentido, ha detallado que se han canjeado 54.664 vales de los 92.634 bonos emitidos lo que supone el 59 por ciento de tasa de canje, "el mayor porcentaje de los últimas campaña".

Muñoz ha recalcado que, de no haberse aumentado la partida, se hubieran agotado los 50.000 iniciales el 3 de enero. No obstante, el 31 de diciembre se agotaron los 10.000 vales de no empadronados.

PERFIL

En cuanto a los vales, el 29 por ciento han sido de convivencia (un total de 15.866) y el 71 por ciento, un total de 38.798, se canjearon de forma individual.

Los días de más canjes fueron el 29 de diciembre, con 3.501, el 23 de diciembre, con 3.378, los 3.304 del día 2 de enero, un total de 3.037 el 30 de diciembre o los 2.953 del 27 de diciembre.

En cuanto al perfil de los usuarios, el 42,2 por ciento de los canjes corresponden a personas de entre 30 y 59 años (23.186), un 34,33 son de mayores de 60 (18.76), un 13,09 por ciento de 0 a 18 años (7.153) y un 10,17 por ciento de 20 a 29 años (5.559).

Muñoz ha destacado que se dio el paso en 2020 por apoyar el sector que tan mal lo pasó en la pandemia y por defender al comercio local. En este sentido, ha reconocido que hay que seguir trabajando en esa franja que menos vales a canjeados, de 20 a 29 años, y que es la que más compra por Internet.

SECTORES

Por sectores, lo encabeza el textil, confección, calzado y piel con un 39.35 por ciento, seguido de joyerías en un 11,27 por ciento, óptica y material médico-fotográfico con un 10,64 por ciento, equipamiento y hogar en un 10,58 por ciento, libros y papelería en un 10,25 por ciento, juguetes y deportes en un 8,83.

El concejal ha destacado que ha habido un establecimiento que ha rozado los 5.000 vales canjeados, mientras que más de 30 comercios han superado los 700 canjes.

Javier Muñoz ha vuelto a pedir ayuda a la Junta de Castilla y León para que apoye este tipo de campañas. En este sentido, ha señalado que si el actual alcalde de Soria, Carlos Martínez, sale elegido como presidente de la Junta, "habrá dos campañas ya que la Junta subvencionará el 50 por ciento de dichas iniciativas".