Soria rinde homenaje a Antonio Machado en el 93 aniversario de su nombramiento como hijo adoptivo

SORIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Soria ha celebrado este domingo un "emotivo" acto en recuerdo de Antonio Machado, que ha coincidido con el 93 aniversario de su nombramiento como hijo adoptivo, otorgado el 5 de octubre de 1932.

El homenaje, que se ha desarrollado junto a la Ermita de San Saturio, ha contado con la participación del representante del Ateneo de Soria, Juan Antonio Gómez Barrera, la lectura del histórico discurso que Machado publicó días después en la prensa, las palabras del alcalde de Soria, Carlos Martínez, y la actuación final de la Banda Municipal de Música, que ha interpretado una marcha triunfal.

Cientos de personas se han sumado al reconocimiento y han recreado la célebre fotografía de aquel día de 1932, cuando Machado, presente en Soria, agradeció "el calor de sus vecinos y vecinas" y posteriormente les dedicó "hermosas palabras" a través de la prensa.

Así, uno de los momentos "más significativos" del acto de hoy ha sido la recuperación íntegra del texto que Antonio Machado publicó tras aquel 5 de octubre de 1932, un "discurso de profunda carga poética y simbólica".

En este contexto, el representante del Ateneo de Soria ha recordado los "hechos históricos" por los que se nombró a Antonio Machado como hijo adoptivo y ha subrayado que, a diferencia de lo ocurrido en Sevilla donde el poeta no acudió a recoger el título de hijo predilecto, sí aceptó la invitación del alcalde soriano, Antonio Rollo, durante el verano de 1932.

Barrera ha explicado cómo el Ayuntamiento y la Comisión de Festejos quisieron convertir el acto en un homenaje de toda la ciudad, por lo que implicaron a instituciones culturales como el Ateneo, que junto con la Diputación y el Ayuntamiento, contibuyó a sufragar los "modestos" gastos del homenaje que incluía la colocación de una placa conmemorativa en bronce con la inscripción 'Rincón del poeta Antonio Machado, 1932', elemento posteriormente destruido durante la guerra.

Barrera ha recordado también el ambiente de aquel día, la presencia de personalidades locales y familiares del poeta, y la emoción con la que Soria reconoció "a uno de sus grandes".

Posteriormente, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha rememorado el vínculo entre el poeta y la ciudad, y ha recuperado algunos fragmentos del pensamiento "machadiano" como, "que no hay patria digna si no se defiende la vida, que no hay libertad si no hay paz ni justicia, que no hay democracia si no hay humanidad".

El alcalde ha aludido a "escenarios de dolor" como Ucrania o Gaza para reivindicar la figura de Machado como símbolo de humanismo y de defensa de la palabra libre: "Volver a Machado es volver a la raíz de lo humano, al valor del trabajo, al deber de la decencia, a la responsabilidad cívica del pensamiento".