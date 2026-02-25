Soria saldrá a la calle el 8M para recordar a las mujeres que lucharon en el pasado y ampliar los derechos conseguidos

El Consejo Municipal de las Mujeres presentan los actos del 8 de marzo en Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Soria saldrá a la calle el próximo domingo 8 de marzo, Dia Internacional de las Mujeres, para recordar a aquellas que lucharon en el pasado, no conformarse y ampliar los derechos conseguidos.

El Consejo Municipal de las Mujeres ha presentado este miércoles, en el espacio Concha de Marco del Centro Cultural Gaya Nuño, los actos con motivo del 8 de marzo, una jornada que se desarrollará bajo el lema 'Por los que fueron somos, por los que somos serán' desde las 11.00 horas con la instalación participativa 'Mujeres que nos inspiran'.

La manifestación será a las 13.00 horas con salida de la plaza Mayor de Soria y al finalizar habrá concierto de Monipolio en la plaza de las Mujeres.

Los actos continuarán el miércoles 18 de marzo en el Palacio de la Audiencia con 'Ancestras. Activación del Archivo' de la fotógrafa Rocío Bueno que contará con una intervención performativa de la artista visual en un acto organizado por el Centro Nacional de Fotografía.

Las representantes del Consejo Municipal de las Mujeres han invitado a la ciudadanía a sumarse a los actos, tanto "mujeres como hombres detrás de la pancarta", porque "frente al negacionismo y la ultra derecha se actúa con conciencia y movilización".

La concejal de Cultura y representante del Consejo Municipal de las Mujeres, Gloria Gonzalo, ha señalado que el 8 de marzo no es una "celebración simbólica" sino una jornada de "memoria y reivindicación política".

RECONOCIMIENTO COLECTIVO

Gonzalo ha señalado que el lema de la jornada 'Por los que fueron somos, por los que somos serán' busca ser un reconocimiento colectivo. "Somos gracias a las que lucharon antes y somos conscientes de asumir la responsabilidad histórica que nos toca, no conformarnos con lo conseguido y ampliar los derechos conseguidos porque las mujeres estamos en las calles, en los barrios, en las instituciones y en los colectivos", ha señalado.

Así, ha asverado que la mujer es "resistencia ante los retrocesos, avance para conseguir nuevos derechos e impulso para ir más allá" en un día en el que no se piden "privilegios sino justicia", al tiempo que ha incidido en que persisten "desigualdades" y frente a los "discursos que desacreditan el feminismo" hay "datos".

En este sentido, se ha referido al 20 por ciento de la brecha salariar patente en las mujeres, del 30 por ciento en el caso de las mujeres pensionistas.

Además, se ha referido a que más del 70 por ciento de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres, por lo que siguen siendo las que asumen de los casos. Asimismo, la concejal de Igualdad ha puntualizado que una de cada diez mujeres vive en pobreza extrema.