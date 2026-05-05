Soria se suma a Comunidad Seminci con un ciclo de cine de autor desde mañana miércoles en Cines Mercado - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria se suma a la Comunidad Seminci, el ciclo itinerante impulsado por la Semana Internacional de Cine de Valladolid y la Filmoteca de Castilla y León que acerca el mejor cine de autor internacional a distintas localidades de la comunidad.

En esta quinta edición, Soria acogerá cuatro proyecciones en los Cines Mercado, con entrada libre, que comenzarán mañana, 6 de mayo, y se desarrollarán durante todo el mes.

El ciclo ofrece al público soriano la oportunidad de disfrutar de una cuidada selección de películas recientes, proyectadas en versión original subtitulada, que reflejan la diversidad y riqueza del cine contemporáneo.

Se trata de títulos estrenados en la edición 69 de la Seminci, celebrada en octubre de 2024, y que proceden de cinematografías como la estadounidense, italiana, francesa y noruega.

La programación en Soria arranca mañana 6 de mayo con 'Blue Sun Palace', dirigida por Constance Tsang, un delicado retrato sobre la amistad y el duelo en el seno de la comunidad inmigrante china en Nueva York.

El ciclo continuará el 13 de mayo con 'Vermiglio', de Maura Delpero, un drama ambientado en los Alpes durante la Segunda Guerra Mundial que reflexiona sobre el peso de la tradición y las heridas del pasado.

El 20 de mayo será el turno de 'La receta perfecta', de Louise Courvoisier, una comedia dramática que combina realismo social y ternura para narrar la historia de un joven que lucha por mantener la granja familiar.

Finalmente, el 27 de mayo se proyectará 'Sex', del director noruego Dag Johan Haugerud, una propuesta que explora la identidad, el deseo y las relaciones humanas desde una perspectiva contemporánea. Todas las películas se proyectarán a las 19.30 horas.

Comunidad Seminci nació en 2021 con el objetivo de facilitar el acceso al cine de calidad más allá de las grandes capitales, para replicar el espíritu del festival vallisoletano en diferentes territorios.

Esta iniciativa permite acercar a la ciudadanía propuestas cinematográficas menos comerciales, muchas de ellas reconocidas en festivales internacionales como Cannes, Venecia o Berlín, con el fin de fomentar así una cultura cinematográfica diversa, crítica y accesible.

El Ayuntamiento de Soria ha destacado la importancia de este tipo de programaciones, que contribuyen a democratizar el acceso a la cultura, diversificar la oferta cultural de la ciudad y reforzar el papel del cine como herramienta de reflexión social y encuentro colectivo.