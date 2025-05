Soria tendrá a finales de mayo el primer TAC simulador de España para radioterapia que "contará con tres oncólogos"

SORIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha avanzado que en la última semana de mayo llegará al Hospital Santa Bárbara de Soria el primer TAC Simulador de España para comenzar a prestar el servicio de radioterapia "con los tres oncólogos".

Así lo ha hecho el titular de Sanidad en el marco de su visita este jueves el Hospital de Soria, donde ha repasado los más de 22 millones que invierte la Junta en los nuevos centros de salud Soria Norte, El Burgo de Osma y San Leonardo de Yagüe.

En este marco, se ha referido a un TAC simulador espectral que "llega por primera vez al país" y que supone "ventajas importantes" para los pacientes y los radiofísicos a la hora de hacer la simulación imprescindible para poder dar el tratamiento radioterápico.

"Es el primer TAC simulador espectral que va a haber en España, se va a instalar y en esa misma última semana se va pedir ya al Consejo de Seguridad Nuclear que realice una inspección preceptiva para poner en marcha el acelerador lineal y que entre el primer paciente", ha detallado el consejero.

No obstante, Vázquez que no ha concretado una fecha para la puesta su marcha ya que "dependerá del tiempo de inspección" sobre una unidad de radioterapia que se anunció hace 17 años y que todavía no existe en Soria.

"Quiero agradecer al Consejo de Seguridad Nuclear porque la primera inspección que realizó para iniciar los trámites de calibración, verdaderamente, fue muy rápida", ha remarcado el consejero, al tiempo que ha destacado la implicación con este proyecto "tan importante" para Soria.

También se ha mostrado "confiado y convencido" de que se van a realizar todos los trámites de inspección y de obtención de concesión del permiso a la "mayor brevedad".

En cuanto a los profesionales necesarios para poner en marcha la unidad, el consejero ha asegurado que ya cuentan con personal radiofísico propios de la gerencia de Soria y también "habrá personal que se va a contratar en Burgos".

Asimismo, se cuenta con los técnicos de radioterapia y "ya está a disposición uno de los tres oncólogos radioterápicos que habrá". También ha apuntado que, "en las próximas semanas y teniendo en cuenta que acaban los residentes en estas fechas de oncología radioterápica, estarán los tes oncólogos radioterápicos".

HOSPITAL DE SORIA

El consejero ha evaluado la situación de la obra del Hospital Santa Bárbara, "en la última subfase que comenzó en diciembre del 2024" y donde ya se han hecho los trabajos de tabicación interior y "una serie de movimientos de servicios y de dependencias que había que hacer" por lo que se avanza en "hall central que va a dar unión a los dos edificios" .

La obra estará terminada en los últimos días del año 2025 o los primeros días del año 2026 y se ha referido al proyecto de la cirugía robótica con la llegada hace un mes de robot quirúrgico y donde los profesionales de las diferentes especialidades que van a utilizar este robot están en proceso de formación.

Vázquez ha recalcado que quedaría "un segundo proceso que se va a realizar a finales de mayo, medios de junio, que es el proceso de acreditación", porque tienen que tener una acreditación por parte de la empresa que suministra el robot.

En este sentido, ha confiado que a finales de junio "pueda haber pacientes que se puedan intervenir con la técnica de la cirugía robótica".

El consejero ha recordado que el pasado martes 13 de mayo se licitaron las obras para el nuevo Centro de Salud Soria Norte, por 8.519.899 euros, que dará servicio a 20.000 sorianos de la capital.

El plazo de recepción de ofertas será hasta el 12 de junio y el objetivo es empezar las obras en el último trimestre de este año. Una obra que tiene un periodo de ejecución de 22 meses y que, por lo tanto, está previsto que pueda entrar en marcha a finales del año 2027.

CENTROS DE SALUD EN LA PROVINCIA

En cuanto al nuevo Centro de Salud de Burgo de Osma, el acta de replanteo, último trámite antes del inicio de las obras, se firmará a finales de mayo y la empresa adjudicataria contará con 20 meses para ejecutar la obra, por lo que la previsión es que finalice en el primer trimestre de 2027.

Se trata de una obra con una inversión de 5.873.682 euros que con el equipamiento ascenderá hasta los siete millones y donde se prestará atención a 5.700 usuarios de 15 municipios y 42 entidades locales.

El consejero ha repasado el futuro Centro de Salud de San Leonardo de Yagüe donde el pasado 13 de mayo salió a licitación el proyecto básico de ejecución y dirección facultativa por un importe de 299.000 euros.

El plazo de recepción de ofertas finaliza el día 12 de junio. En relación al Centro de Salud de Almazán, ha anunciado que en las próximas "tres o cuatro semanas" estará licitándose ya el proyecto de reforma y ampliación.