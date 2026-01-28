Soria ¡YA! busca las propuestas de los ciudadanos para elaborar su programa electoral

Ángel Ceña (izda) y José Antonio Palomar presentan el programa electoral abierto con el que captar iniciativas ciudadanas. - EUROPA PRESS

SORIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha lanzado una campaña para captar las propuestas de los ciudadanos y recogerlas en un programa electoral abierto con el que se presentarán a las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León con unas propuestas realizadas "por los sorianos y para Soria".

El cabeza de lista por Soria ¡YA!, Ángel Ceña, junto al presidente de la formación, Juan Antonio Palomar, han presentado esta iniciativa donde todo aquel que quiera aportar ideas a un "programa abierto" pueda hacerlo a través de un formulario con un QR o directamente en la sede de la formación, que en las elecciones nacionales de 2023 recibió más de 140 propuestas.

Ceña ha incidido en que quieren conocer las propuestas de la ciudadanía para incluirlas en el programa con el que concurrirán a las elecciones autonómicas.

"Soria ¡YA! se tiene que construir entre todos los sorianos. Queremos un programa hecho en Soria, con los objetivos de los sorianos, por los sorianos y para Soria", ha recalcado.

En este sentido, ha incidido en que serán el único partido político que contará con la ciudadanía y que no configure un programa "marcado por directrices de despachos de Valladolid o Madrid".

REUNIONES

Ceña ha apuntado que ya se ha comenzado un ciclo de reuniones con ciclos de interés como sindicatos o empresarios, así como una ruta por los pueblos de la provincia para hablar con los ciudadanos y que se aporten sus propuestas.

La iniciativa arrancó de forma simbólica la semana pasada en el pueblo de Benamira (Medinaceli), donde solo hay un habitante, ya que el objetivo del partido es "integrar a todos en el programa, tanto a pueblos de un habitante como a una capital de 40.000 para que los ciudadanos den su opinión".

Palomar ha señalado se mantendrán más reuniones para enriquecer el contenido del programa que sea "serio, útil y comprometido con las realidades que se viven en la provincia, de las personas que viven y trabajan en la provincia".

El presidente de la formación ha reconocido que ha sido una experiencia "muy bonita representar a la provincia y llevar la problemática" a las Cortes y ha señalado que, con mucha probabilidad, volverá a presentarse para estar en las listas electorales. La formación deberá presentar la candidatura completa antes del 9 de febrero.