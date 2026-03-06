Soria ¡YA! clama por la recuperación del ferrocarril en la provincia y señala al PSOE por "incumplimientos"

Ángel Ceña y el resto de candidatos de Soria ¡YA! - EUROPA PRESS

SORIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha señalado este viernes los incumplimientos del actual gobierno socialista en materia ferroviaria en la provincia de Soria y ha clamado por recuperar el ferrocarril.

Ceña ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se comprometió" con la reapertura de la línea Soria-Castejón el 10 de mayo de 2018, semanas antes de convertirse en jefe del Ejecutivo central, en un acto celebrado en Soria y delante del alcalde de la ciudad, Carlos Martínez.

Sin embargo, desde entonces no se ha producido ningún avance real, ha criticado el candidato de Soria ¡YA!, para preguntar si este sábado, 7 de marzo, en el que Pedro Sánchez visita Soria para un acto de campaña, anunciará "el cumplimiento del compromiso que adquirió en 2018 con la reapertura de la línea Soria-Castejón".

La formación ha subrayado, además, que el propio Carlos Martínez, candidato ahora a la Presidencia de la Junta por parte del PSOE, defendía hace dos décadas la llegada de la alta velocidad a Soria, cuando era procurador socialista en las Cortes de Castilla y León.

En 2003 y 2004 reclamó la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Valladolid y Soria e incluso presentó una proposición no de ley para impulsarla, y denunciaba entonces que el Gobierno del Partido Popular "se olvidaba de Soria", ha explicado Ceña, para lamentar que esa reivindicación desapareció cuando el PSOE llegó al Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otro lado, el candidato de Soria ¡YA! se ha referido al retraso en la remodelación de la estación del Cañuelo, un proyecto que fue anunciado en noviembre de 2022 por la entonces presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez. Así, ha censurado que han pasado más de tres años hasta que se ha producido su licitación.

Según Ceña, este retraso contrasta con otras actuaciones ferroviarias tramitadas en "apenas nueve meses", como la mejora de los viaductos de Benamira y Río Blanco entre febrero y noviembre de 2025.

De este modo, el candidato de Soria ¡YA! ha insistido en que la provincia continúa "en vía muerta": "Actualmente no circula ningún tren por Soria, ni por la línea Soria-Torralba ni por el corredor del Alto Jalón. La única infraestructura ferroviaria que atraviesa el territorio soriano es la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, pero lo hace sin ninguna parada".

A esta situación se suma, según la formación soriana, la falta de avances en la electrificación de la línea Soria-Torralba, anunciada por el Gobierno en 2024 con una inversión estimada de 80 millones de euros, sobre la que no se conoce avance concreto, ha indicado el candidato.

Ceña ha concluido que "esta es la realidad del ferrocarril en Soria", y ha insistido en que la provincia "acumula" anuncios y promesas mientras continúa completamente desconectada por tren.