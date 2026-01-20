Soria ¡YA! considera que la convocatoria pone fin a una legislatura que no ha dado respuesta a las necesidades de CyL

SORIA 20 ENE (EUROPA PRESS)

Soria ¡YA! ha valorado la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo, de la que ha considerado que "pone fin a una legislatura que no ha dado respuesta a las necesidades de la ciudadanía de Castilla y León" .

Para Soria ¡YA!, el segundo gobierno de Mañueco ha estado marcado por la "falta de presupuestos", según han analizado en un comunicado. A

sí, se han referido a su "nula capacidad de diálogo", además de una "escasa actividad legislativa, lo que ha dificultado avanzar en soluciones a los problemas estructurales de la Comunidad, especialmente en la provincia de Soria".

Soria ¡YA! ha asegurado que afronta el nuevo escenario electoral con "responsabilidad" y "convencida" de que "existe una alternativa centrada en la defensa de la provincia y con el objetivo de revalidar la confianza de la ciudadanía soriana".

La formación política ha aprovechado para expresar sus condolencias a las familias y allegados de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, así como el deseo de una pronta recuperación de las personas heridas.