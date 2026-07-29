Soria ¡Ya! critica que Sánchez, Martínez y Mañueco se olvidan de la provincia en financiación autonómica

Un momento de la rueda de prensa. - SORIA ¡YA!

SORIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El procurador por Soria ¡Ya! en las Cortes, Ángel Ceña, ha asegurado que la provincia "sigue con déficit de infraestructuras y servicios, mientras que otros salen ganando", en referencia al olvido que sufre la provincia en materia de financiación autonómica tanto por Pedro Sánchez como por Carlos Martínez y Alfonso Fernández Mañueco.

Ceña ha recordado que "no cuesta lo mismo abrir 30 consultores para atender como máximo a 50 personas en cada uno en los pueblos "vaciados de Soria que abrir un consultorio para 1.500 personas en un barrio de Valladolid".

El procurador ha criticado que Carlos Martínez por querer cambiar el modelo si que Pedro Sánchez "lo sepa". "Una cosa es hacer una rueda de prensa en Valladolid y otra muy distinta cambiar un acuerdo firmado en Madrid con Esquerra Republicana", ha abundado.

En este contexto, ha propuesto que "cuanto más difícil y caro sea prestar un servicio, más dinero reciba ese territorio". "Atender a una provincia como Soria cuesta más. Y eso hay que pagarlo. Además, hace falta una garantía muy sencilla: que, si el dinero llega a Castilla y León gracias a la baja densidad de población, a la dispersión y al envejecimiento de Soria, pues que ese dinero acabe en Soria", ha argumentado.

El procurador ha coincidido con el Partido Popular en sus críticas al considerar que Madrid "no trata bien" a Castilla y León. Sin embargo, ha lamentado que "en Valladolid" hagan "exactamente lo mismo con Soria". "Es difícil dar lecciones cuando uno repite el mismo comportamiento. El PP exige solidaridad cuando mira hacia Madrid, pero se olvida de ella cuando mira hacia Soria", ha aseverado.

El procurador de Soria ¡Ya! ha incidido en que si una parte "cada vez mayor" de la financiación depende de dónde se recaude el dinero, "siempre saldrán ganando los territorios más ricos, que tienen más población y más consumo". "Si ellos se quedan con más porcentaje del IVA y del IRPF, pierden territorios como Soria", ha añadido.

"Soria no pide privilegios, pide algo mucho más modesto, que dejen de utilizar los problemas de Soria para conseguir dinero y después gastarlo en otra parte, que parece que es la propuesta del señor Mañueco", ha finalizado.