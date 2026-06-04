Soria ¡Ya! echa en falta políticas contra la despoblación en el pacto de PP-VOX en Castilla y León

Ángel Ceña y Carlos Vallejo, de la formación Soria ¡Ya!. - SORIA ¡YA!

SORIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha criticado este jueves la falta de importancia de la despoblación en el acuerdo de gobierno de Castilla y León de PP y VOX, pues tan solo en once de las 324 medidas presentadas se menciona directamente la despoblación.

El procurador de la formación soriana ha incidido en que este es el principal problema que aqueja a los ciudadanos de Castilla y León, según las encuestas, y que es uno de los principales problemas que tiene la provincia de Soria.

Sin embargo, dicho término solo aparece en seis ocasiones en el documento que marca las líneas del nuevo gobierno de la Comunidad, ha apuntado Ángel Ceña, quien ha censurado que tan solo hay cinco menciones directas para la provincia de Soria.

Por tanto, este pacto no es lo que Soria necesita para "salir del pozo" tras 40 años de gobierno del Partido Popular, Ya sea en solitario, con Ciudadanos o con Vox. "Si lo que quieren PP y VOX es cargarse las Comunidades Autónomas, o al menos Castilla y León, y hacer tabla rasa sin preocuparse de las singularidades de los territorios, van por buen camino", ha aseverado.

La formación ha subraYado que, según la estructura del acuerdo, así como la redacción, tiene gran porcentaje de similitudes tanto con el acuerdo PP-VOX de Aragón como con el de Extremadura.

Ceña ha señalado que, en lo que respecta a Soria, "el pacto habla de completar la ejecución del plan 'Soria conectada y saludable'" pero se ha preguntado "qué van a completar si prácticamente no lo han empezado".

Por otro lado, ha incidido en que el acuerdo habla de crear un nuevo Plan Territorial de Fomento de la Sierra de la Demanda de Burgos, pero sin mencionar a la provincia de Soria y solo centrado en la zona burgalesa, "como si la Comarca de Pinares de la provincia de Soria no les interesara mucho a PP y VOX, Ya que probablemente los que han redactado dicho pacto no saben ni donde está".

OTRAS CARENCIAS

Además, ha apuntado que el pacto contiene algunas carencias y ha concretado que el pacto habla de cuota cero a los nuevos autónomos durante los 24 primeros meses de actividad cuando en junio de 2024 Soria ¡Ya! defendió dicha medida en las Cortes de Castilla y León y precisamente fueron PP y Vox los que lo rechazaron.

Con lo que respecta a fiscalidad diferenciada critica que, a pesar de dedicar cuatro folios a ello, no contempla el concepto como contribución para dinamizar la economía soriana, Ya que la fiscalidad diferenciada que se necesita es aquella que se aplica a territorios como la provincia de Soria, en grave situación de despoblación.

En el apartado de infraestructuras viarias, Ceña ha destacado que en un pacto de 62 folios se dedique ocho a las infraestructuras que van a exigir al Estado para que ejecute en Castilla y León y, sin embargo, para las carreteras autonómicas tan solo han mencionado un párrafo generalista donde menciona "mejora del trazado y anchura de las carreteras de la red autonómica" y ha afirmado que "parece de broma con todo lo que queda por hacer".

En cuanto a la sanidad, ha señalado que en dicho pacto se propone garantizar la equidad en el acceso de la ciudadanía a las prestaciones sanitarias, algo que dista mucho de la realidad que ocurre en la provincia de Soria.

Con lo que respecta a las leyes que menciona el pacto, ha recordado que la Ley de puestos sanitarios de difícil cobertura se aprobó por unanimidad el último día de la legislatura pasada y, al paso actual, no se va a aplicar hasta dentro de dos años y medio si es que se llega a ello.

Por su parte, Carlos Vallejo, miembro del partido, ha recordado que se han olvidado la ley de medidas contra la despoblación que Soria ¡Ya! presentó en la legislatura pasada y tiene pensado registrar en el momento que pueda hacerlo. Espera que "si no han incluido una Ley de medidas contra la despoblación sea porque cuando se pueda volver a presentar la que ha elaborado Soria ¡Ya! se vote a favor y salga adelante".