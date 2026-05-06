Soria ¡YA! lamenta que la negociación en CyL vaya "sobre la bocina" y ve "postureo" en los pactos de PP y Vox en CCAA

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Soria ¡YA! en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha criticado este miércoles la gestión de los tiempos y la "opacidad" en las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para la formación del nuevo Ejecutivo autonómico, así, tras su encuentro con el presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, en la ronda de contactos para proponer candidato a la investidura, Ceña ha advertido de que la Comunidad se encuentra en una situación "crítica", sin Gobierno y sin presupuestos, mientras los dos partidos mayoritarios dilatan los plazos.

"Vamos sobre la bocina en términos futbolísticos", ha aseverado el representante soriano, quien ha recordado que hoy ha tenido lugar la primera reunión para designar candidato cuando mañana expira el plazo legal para presentarlo. A su juicio, este retraso responde a que las decisiones se toman fuera de la Comunidad: "Estamos alargando tanto los plazos, supuestamente, por esas negociaciones que PP y Vox están teniendo en Madrid; unas conversaciones que lo primero que no tienen es transparencia".

Durante su comparecencia tras la reunión, Ceña ha mostrado su preocupación por que el futuro acuerdo de gobierno sea un "corta y pega" de los pactos alcanzados en Extremadura o Aragón. Tras analizar dichos documentos, el procurador ha denunciado que se dediquen cuatro folios a conceptos como la "prioridad nacional" y apenas uno a la sanidad o "dos menciones de pasada" a la despoblación.

"Me gustaría que algún pacto entre partidos políticos de este país alguna vez considere como prioridad nacional los problemas de Soria y el equilibrio territorial", ha reivindicado. Además, ha calificado de "postureo" gran parte de los acuerdos programáticos vistos en otras autonomías, un punto en el que ha alertado de que algunas medidas sobre el acceso a la vivienda vinculadas al arraigo podrían ser incluso "ilegales e inconstitucionales".

Para Soria ¡YA!, el pacto que presumiblemente propondrán PP y Vox carece de garantías de futuro, de este modo Ceña ha planteado dudas sobre si esta alianza "va a romperse de nuevo cuando haya necesidades electorales nacionales" y ha instado a explorar alternativas para evitar la polarización, como un "pacto de mínimos" entre los dos partidos más votados (PSOE y PP) centrado en servicios esenciales.

En cuanto a la postura de su formación ante una posible investidura de Alfonso Fernández Mañueco, Ceña ha subrayado que no habrá un apoyo o abstención "de forma gratuita". "Tendrían que mostrar un poco de respeto por Soria ¡YA!. Hace cuatro años el pacto fue sin hablar con nosotros; si es igual, estaríamos en contra", ha sentenciado, aunque se ha mostrado abierto al diálogo si existe una oferta real sobre la mesa.

Finalmente, el procurador ha celebrado como nota positiva el avance hacia la modernización de las Cortes, un punto en el que ha destacando que "por fin va a funcionar el registro electrónico", una herramienta que considera vital para los representantes de provincias como Soria que no pueden desplazarse diariamente a la sede parlamentaria.