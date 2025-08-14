Soria ¡YA! pide el "cese inmediato" de Suárez-Quiñones ante la "falta de resultados" frente a los incendios

SORIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha pedido la "dimisión inmediata" del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, o, en su defecto, su "cese inmediato" por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya que la situación actual de los incendios en la Comunidad demuestra que la gestión no ofrece "soluciones eficaces ni a corto ni a largo plazo".

Soria ¡YA! considera que, ante la "falta de resultados y de un plan sólido que integre prevención, gestión forestal y desarrollo rural, es necesario un cambio de rumbo en la Consejería de Medioambiente".

"Seguimos preocupados por las políticas medioambientales y territoriales del ejecutivo de Mañueco, ya que no responden a las necesidades reales de las personas, de nuestros pueblos y de nuestros montes", ha asegurado Soria ¡YA! en un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, los sorianos han señalado que la ordenación del territorio debe planificarse para frenar la despoblación, favorecer el asentamiento y garantizar un uso sostenible de los recursos naturales, especialmente los aprovechamientos forestales que generan empleo y fijan población.

Por esta razón, la prevención de incendios "no puede improvisarse; exige trabajo constante durante todo el año, ya que no es un despilfarro sino inversión".

En este sentido, Soria ¡YA! ha remarcado que los medios de extinción son "esenciales, pero deben ser el último recurso cuando todo lo anterior ha fallado, ya que los profesionales deben ser tenidos en cuenta en sus demandas, reivindicaciones y propuestas técnicas y organizativas".