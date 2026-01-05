Soria ¡YA! recrimina a Mañueco que se "olvide" de la provincia y le reclama compromisos reales con los sorianos

Soria ¡YA! recrimina a Mañueco que siga olvidando a la provincia y le reclama compromisos reales con Soria - SORIA ¡YA!

SORIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha recriminado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se "olvide" de la provincia y le ha reclamado compromisos reales con los sorianos, así como las principales demandas pendientes.

A través de una carta portada por los Reyes Magos, la plataforma ha recordado al presidente autonómico que no puede hablarse de gran acuerdo de Comunidad mientras "Soria acumule promesas incumplidas, inversiones que no llegan y decisiones políticas que agravan sus problemas estructurales".

Con este gesto, Soria ¡YA! busca evidenciar que muchas de las actuaciones anunciadas por el Ejecutivo autonómico para la provincia soriana se han quedado en "meros titulares, mientras la realidad de la provincia apenas ha cambiado".

Entre esas peticiones se incluyen compromisos concretos en materia de servicios públicos, sanidad, infraestructuras, empleo y medidas eficaces contra la despoblación, ámbitos en los que Soria "sigue a la cola de la comunidad pese a los reiterados anuncios de la Administración autonómica".

Precisamente, la carta hace hincapié en que la provincia "no necesita más declaraciones grandilocuentes, sino plazos, partidas presupuestarias claras y mecanismos de seguimiento que garanticen que lo aprobado se ejecuta".

ANUNCIOS QUE "DEJAN ATRÁS" A SORIA

En la carta, Soria ¡YA! ha recordado el "fracasado" Proyecto de Presupuestos para 2026, "presentados como los más altos de la historia mientras territorios como Soria continúan sin ver resueltas cuestiones básicas que condicionan su futuro y el día a día de los sorianos".

Así, la plataforma ha criticado que, una vez más, la provincia queda en un segundo plano cuando se reparten inversiones y proyectos estratégicos, a pesar de ser uno de los territorios más castigados por la despoblación y la falta de oportunidades.

El movimiento ciudadano ha incidido en que "no basta con incluir a Soria en notas de prensa o en discursos institucionales si después las partidas no se materializan y los proyectos se eternizan o nunca llegan a iniciarse". Para Soria ¡YA!, la credibilidad de Mañueco y de su Gobierno "se mide en obras, servicios y medidas efectivas, no en promesas recurrentes cada inicio de año".

En la carta, Soria ¡YA! ha reprochado al presidente de la Junta que haya convertido los compromisos con Soria en un "catálogo de anuncios que se repiten campaña tras campaña sin traducirse en cambios tangibles para la ciudadanía".

La plataforma también ha recalcado que la provincia "no puede permitirse seguir paralizada y sumida en retrasos, y que la paciencia de los sorianos con las promesas incumplidas está completamente agotada".

Por esta razón, Soria ¡YA! ha reclamado a Mañueco que "abandone la lógica de los titulares y asuma una agenda de trabajo clara con objetivos verificables para Soria, con plazos públicos y rendición de cuentas periódica sobre el grado de cumplimiento".

La formación ha advertido de que señalará cada incumplimiento y cada intento de utilizar a la provincia como "mero recurso retórico" en los debates autonómicos.

Por último, la plataforma ha incidido en que la experiencia de los últimos años en las Cortes ha demostrado que, "sin una voz fuerte y constante, Soria tiende a desaparecer del centro de las decisiones de la Junta de Castilla y León".