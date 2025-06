Soria ¡Ya! tilda de "chapuza" el transporte público en CyL y Mañueco se defiende con la gratuidad del bus

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario UPL - Soria ¡Ya!, José Ángel Ceña, ha tildado de "chapuza" el transporte público de viajeros en la Comunidad y ha avisado de que no todo lo que es gratis es útil", ante lo que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la gratuidad del autobús para empadronados por fomenta el "dinamismo económico".

En el Pleno de las Cortes de este martes, 10 de junio, Ceña ha preguntado al jefe del Ejecutivo autonómico sobre los proyectos de explotación y la licitación de contratos para las concesiones de la rutas de transporte público de viajeros por carretera.

"¿Dónde están los anteproyectos de explotación? Aprobaron el mapa de ordenación de transporte terrestre en octubre de 2022 y no tenemos anteproyectos, tampoco tenemos proyectos y tampoco tenemos licitación de las concesiones", ha lamentado al respecto, para lamentar que la Junta o trabaja "nada" por el transporte público.

En este sentido, ha aseverado que lo que vende la Junta como gratis "no es nada, no existe", en referencia a la "medida estrella" de la gratuidad del autobús gestionado por la Junta. "¿Todo lo que es gratis es útil?", ha cuestionado al respecto, para responder que "no" y reclamar que se trabaje por lo "útil".

Así, ha demandado mejoras en la venta de billetes online o la colocación de taquillas o máquinas exprendedoras de billetes en estaciones de autobuses como la de Almazán, medidas a su juicio necesarias ante la "chapuza" del transporte público en la Comunidad donde, además, ahora llega la supresión de paradas de AVE impulsada por el Ministerio de Transportes, "la gota que colma el vaso".

"Son ustedes iguales", ha espetado ante ello al presidente de la Junta, del PP, y al PSOE, cuyo líder en Castilla y León, Carlos Martínez, han lamentado que vea "racional" la supresión.

Por su parte, Fernández Mañueco ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "está trabajando para desarrollar los proyectos de explotación", si bien ha advertido de que el "mapa estatal está retrasando esta situación".

Así, ha explicado que ha pedido al Ministerio que convoque "cuanto antes" la conferencia sectorial para "avanzar en este terreno y dar pasos firmes y sobre todo sólidos", porque considera que el transporte público es "algo muy importante" para la Comunidad.

Igualmente, ha defendido la gratuidad del autobús promovida por us Gobierno, que beneficiará a 149 rutas y 190.000 viajeros, algunos lógicamente repetidos, al año en la provincia de Soria, ha precisado.

Al respecto, ha avanzado que hasta el momento ya 6.331 menores de menos de 15 años de toda Castilla y León han solicitado la tarjeta Buscyl, título por el que será gratis el transporte y que, tal y como ha incidido, "fomenta el dinamismo económico, el ahorro en las familias y favorece el medioambiente".

"Ellos recortes de derechos, nosotros ampliación de derechos. Apostamos por la rentabilidad social, ellos por la rentabilidad económica. Decídase por quién quiere apostar en el futuro", ha manifestado Fernández Mañueco a Ceña.