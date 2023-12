Soria ¡YA! ve inexplicable la falta de presupuesto para 2024 y lamenta el ambiente de tensión en las Cortes

SORIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha lamentado que la ausencia de Presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2024 deje la actividad en las Cortes "descafeinada" en el último cuatrimestre del curso político.

"Este último periodo de sesiones está marcado por la ausencia de Presupuestos, algo que es inexplicable con un gobierno de mayoría para sacarlos, es una falta de rigor, la única comunidad junto con Cataluña que no lo ha sacado", ha lamentado Ceña.

En cuanto al año en las Cortes, ha reconocido que el ambiente "no ha sido todo lo proclive para un buen desarrollo parlamentario" porque hay "mucha tensión y eso transciende a la ciudadanía".

"Cuando dicen que no hacemos más que tonterías a veces llevan razón, porque lo que sale es tensión y enfrentamientos, aunque es menos de un uno por ciento de la realidad, porque allí se plantean ideas", ha agregado.

DEBATES NACIONALES

En cuanto a la relación de Vox y PP en el gobierno de la Junta, ha recalcado que "votan todo juntos" por lo que no termina de ver "discrepancias". En este sentido, ha lamentado que el trabajo en las Cortes se debatan temas nacionales sobre los que "ya se han manifestado todos los grupos políticos".

"Soria ¡YA! Se ha manifestado muy en contra de la Ley de Amnistía, de los pactos de investidura que suponen una infrafinanciación de algunas comunidades, pero es una pena que se esté todo el día con estos debates con los problemas que hay en Castilla y León", ha subrayado el procurador.

Ceña ha lamentado que, ante su pregunta oral, sobre varios municipios de la Comarca de Pinares de Soria y Burgos que no estaban en riesgo alto de incendios, el presidente de la Junta dijera que era "un problema menor" lo que demuestra que "quería hablar de la amnistía y no de otras cosas". "Estamos allí para llevar los problemas de los ciudadanos normales y el tema de la amnistía que lo traten en el Senado o el Congreso", ha sentenciado.

Ángel Ceña ha reconocido que en ocasiones "es frustrante" que en las Cortes "no se atiendan demandas legítimas y razonables", aunque "se van consiguiendo cosas y van calando proyectos de Soria ¡YA!" como es el caso de la autovía Soria-Burgos, que planteó la agrupación sorianista y "ahora se está incluyendo en la agenda".

SANIDAD

El procurador ha puntualizado que el regreso de los estudios de Medicina es una de las propuestas "que no se aborda por falta de voluntad política". "Con la carencia de médicos y los que están en el límite de jubilación tenemos un serio problema de falta de sanitarios y aquí cada vez que lo llevamos nos dicen que no es estamos mal, la mejor ratio no vale en una provincia con 10.000 kilómetros cuadrados y una gran dispersión poblacional".

En relación a las obras del Hospital Santa Bárbara, ha celebrado que "después de mucho tiempo atascado" se ven avances en radioterapia, aunque "que llegan tarde y mal ya que se anunció para 2007 y no estará antes de 2024, una tomadura de pelo".