Sorprendido en Palencia en un patinete eléctrico no homologado, teléfono móvil en mano, sin casco y ebrio

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Palencia. Foto archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PALENCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha presentado denuncia contra el conductor de un patinete eléctrico al que sorprendió cuando circulaba sin caso, haciendo uso del teléfono móvil y con síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

La intervención policial se produjo sobre las 11.34 horas de este miércoles, 7 de octubre, en la Avenida Campos Góticos de la capital palentina, cuando una patrulla observó al conductor de un VMP que utilizaba el teléfono móvil y no llevaba casco.

Al darle el alto, los agentes comprobaron que el VMP no estaba registrado ni homologado y, además, su conductor presentaba síntomas de encontrarse bajo el efecto de bebidas alcohólicas, si bien se negó a realizar las pruebas de detección.

Por tales hechos, el infractor fue denunciado y el VMP retirado al depósito de vehículos.