Sorprendido en Valladolid cuando trataba de robar en el interior de la furgoneta de un repartidor

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han detenido a un joven de 23 años que fue sorprendido cuando trataba de robar en el interior de la furgoneta de un repartidor, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La detención se produjo sobre las 18.30 horas del pasado viernes, día 2 de enero, cuando ambos cuerpos policiales fueron comisionados por la Sala Conjunta para que se desplazaran a Pajarillos-San Isidro, donde un repartidor había solicitado auxilio tras hallar a un joven en el interior de su furgoneta intentando robar los paquetes que llevaba.

El transportista había aparcado su vehículo y, una vez cerrado el mismo, se había acercado al portal del inmueble en el que se disponía a entregar un paquete. Fue entonces cuando se percató de que alguien había entrado en su furgoneta, de ahí que fuera corriendo hasta el vehículo donde sorprendió aún en su interior al joven, quien ya había abierto varios paquetes.

Con la ayuda de otras dos personas, el repartidor logró retener al joven, pese a su fuerte resistencia, hasta la llegada de dos patrullas de ambos cuerpos, que procedieron a la detención del presunto ladrón y a su traslado a dependencias policiales.