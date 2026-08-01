El sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca y León

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario de agosto de la Lotería Nacional de este sábado, 1 de agosto, ha dejado parte de su segundo premio, que ha recaído en el 37.378 y ha repartido 300.000 euros al número, en las localidades salmantinas de Béjar y Villar de Ciervo y en la leonesa de La Bañeza, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, los billetes con las mencionadas cifras ganadoras se han consignado en el Despacho receptor número 45.545 de La Bañeza, ubicado en la Vía de la Plata (Plaza de Abastos), puestos 9/10, así como en el número 64.150, situado en la calle Tejedores, 3, de Béjar y en el 64.335, ubicado en la calle El Molinero, 1, de Villar de Ciervo.

El primer premio, de 1,5 millones al número, recayó en la localidad de Onda (Castellón). El número agraciado con este primer premio es el 52.035, mientras que los reintegros han sido para el 5, 7 y 6.