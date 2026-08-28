El sorteo de 'La Primitiva' deja más de 97.000 euros a un acertante de segunda categoría en Ayllón (Segovia)

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorte de la Lotería Primitiva ha dejado un premio de 97.046,70 euros a un acertante de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- en Ayllón (Segovia), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto el billete, uno de los dos agraciados, se consignó en el Despacho Receptor número 70.185, situado en Plaza Mayor, 27 de la citada localidad

La combinación ganadora estuvo formada por los números 36, 2, 9, 38, 33 y 8. El número complementario es el 48 el reintegro el 3 y el Joker, 7016152. La recaudación ha ascendido a 10.222.013 euros.

En el sorteo no hubo boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos + reintegro) ni de primera (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de , donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 7.000.000,00 de euros.