El sorteo de La Primitiva deja un premio de 41.000 euros en Burgos

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BURGOS 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva del sábado 14 de marzo ha dejado un premio de 41.654,69 euros en Burgos al haberse validado en esta ciudad un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, este billete acertante se ha consignado en el Despacho Receptor número 18.165 de Burgos, ubicado en la calle Condesa Mencía número 143, que ha sido una de las seis administraciones agraciadas con el premio de Segunda Categoría.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 16, 12, 1, 45, 7 y 24. El número complementario es el 25, el reintegro el 4 y el Joker, 6383976. La recaudación ha ascendido a 14.827.123 euros.