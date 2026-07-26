El sorteo de la Primitiva deja un premio de casi 74.000 euros en Ávila

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ÁVILA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este sábado ha dejado un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- en Ávila, cuyo acertante cobrará 73.797,31 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto acertante ha sido sellado en la Administración de Loterías número 7 de Ávila, situada en el Centro Comercial Carrefour Bulevar, en la avenida Juan Carlos I, 45. Además del validado en Ávila, se han registrado otros dos billetes acertantes de segunda categoría en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) y Sada (Galicia).

De primera categoría no se ha registrado ningún boleto. La combinación ganadora ha estado compuesta por los números 37, 28, 40, 48, 38, y 43, complementario el 17 y reintegro el 0.