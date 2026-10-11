El sorteo de 'La Primitiva' deja un premio de más de 51.000 euros en Palencia

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PALENCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de 'La Primitiva' de este sábado 10 de octubre ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) de 51.883,82 euros a un boleto sellado en la capital palentina, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

Se trata de uno de los cuatro boletos premiados en esta categoría, el cual ha sido sellado en la Administración de Loterías número 15 de la ciudad de Palencia.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' de este sábado ha estado formada por los número 16, 18, 20, 22, 29 y 10. El número complementario es el 11, el reintegro el 7 y el Joker, 9871681. La recaudación ha ascendido a 11.318.030 euros.