El sorteo de La Primitiva deja un premio de más de 62.000 euros en Mansilla de las Mulas (León)

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva del sábado 1 de agosto ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) en Mansilla de las Mulas (León), cuyo acertante cobrará 62.179,36 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto acertante ha sido sellado en la Administración de Loterías número 1 de Mansilla de las Mulas, situada en La Tenada, 19, y, además de este, se han registrado otros dos billetes acertantes de Segunda Categoría en Málaga y Cartagena (Murcia).

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva este 1 de agosto ha estado formada por los números 07, 15, 03, 42, 49 y 43. El número complementario es el 44, el reintegro el 9 y el Joker, 7265376. La recaudación ha ascendido a 11.162.880 euros.