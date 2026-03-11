Sospechoso del caso de Burgos estuvo en Viogén por otra pareja y una de las mujeres también como víctima, según Marlaska

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitado Llanos del Hospital. - EUROPA PRESS.

BENASQUE (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El sospechoso de causar el incendio en una vivienda de la localidad burgalesa de Miranda del Ebro en el que fallecieron tres mujeres estuvo en el sistema Viogén, aunque por otra pareja anterior, y una de las fallecidas también como víctima entre 2007-2008.

Así lo ha indicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha condenado el incendio y ha confirmado que el presunto autor y su pareja, una de las tres mujeres muertas, no estaban en la actualidad en el sistema de protección a las víctimas de la violencia machista. Ambos casos estaban en la actualidad como "inactivos" en el sistema, según ha confirmado.

Grande-Marlaska ha reiterado, en su visita al pirineo de Huesca para asistir a un simulado del Greim, el compromiso del Gobierno de España y las fuerzas de seguridad "en la lucha contra la violencia machista", y ha asegurado que la Policía tiene "todos los medios a disposición" y se "seguirán poniendo todos los que sean necesarios".

El titular de Interior ha hecho notar que la violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres es una realidad a la que el Estado está haciendo frente: "Ponemos y pondremos todos los medios".