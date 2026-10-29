Spasmo Teatro regresa este viernes al Juan Bravo de Segovia con su comedia gestual 'Más mix'

Un momento de la comedia gestual 'Más mix'. - SPASMO TEATRO

SEGOVIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Spasmo Teatro regresa este viernes, 30 de octubre, al Teatro Juan Bravo de Segovia para presentar su nuevo montaje de humor gestual 'Más mix', una propuesta para público familiar articulada a través de gestos, onomatopeyas, dinamismo y situaciones sorprendentes.

La representación ha quedado programada a partir de las 20.30 horas y las entradas se han puesto a la venta, tanto en la taquilla del recinto como en la plataforma Tickentradas, a un precio de once euros.

En las tablas del escenario provincial, los cuatro intérpretes del grupo -Vicente Martín, Álvaro Sánchez, José G. Sánchez e Isaac Tapia- pondrán en escena un espectáculo que lleva por subtítulo '¡Más divertidos que nunca!'.

Según ha trasladado la propia formación, este trabajo "rompe las reglas de la comedia mediante la combinación desenfadada de situaciones absurdas y divertidas".

Asimismo, los integrantes de la compañía han destacado que se trata de un montaje "directo y lleno de sorpresas" concebido para hacer del paso por el teatro "un momento inolvidable".

Con esta actuación, Spasmo Teatro mantiene su presencia habitual en la programación del centro segoviano, por cuyo escenario ha pasado en los últimos años con espectáculos como 'El mundo lirondo', 'Bichitos', 'La mejor obra de la historia' o 'Viaje al centro del cuerpo humano'.