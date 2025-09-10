El Startup Weekend Ávila reunirá a medio centenar de asistentes para desarrollar sus proyectos empresariales

El presidente de la Diputación, Carlos García; el presidente de CEOE Ávila, Diego Díez; y el responsable de atracción y dinamización de inversiones de la Oficina de Tracción Ávila, Diego del Nogal, presentan el Startup Weeken en Ávila - EUROPA PRESS

ÁVILA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Startup Weekend de Tracción a Ávila, puesta en marcha por la Diputación y CEOE, regresa por tercer año consecutivo a la ciudad como "un evento ya consolidado" en el calendario del emprendimiento de la provincia, con alrededor de medio centenar de participantes entre emprendedores y mentores en una cita que se celebrará del 12 al 14 de septiembre en la localidad de El Fresno.

El presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, ha señalado que es un proyecto que despierta cada vez más interés y que completa aforo con rapidez, hasta el punto de contar con lista de espera.

Entre los datos que avalan su crecimiento y acogida en el territorio, ha señalado, destacan que el 76 por ciento de los inscritos son de la provincia y que un 43 por ciento son mujeres, "muy por encima de la media de participación femenina en este tipo de eventos", que suele estar entre un 10 por ciento y un 15 por ciento.

"Es un entrenamiento empresarial de alta intensidad que permite bajar de las musas al teatro esas ideas que parecen perfectas en la cabeza, pero que necesitan pulirse para poder convertirse en empresa", ha explicado Díez.

El responsable de atracción y dinamización de inversiones de la Oficina de Tracción Ávila, Diego del Nogal, ha recordado que este encuentro forma parte de un movimiento de carácter internacional, con presencia en más de 150 países.

El fin de semana se desarrollará un proceso de aprendizaje intensivo: desde la exposición inicial de ideas, pasando por la formación de equipos y el trabajo con mentores, hasta la presentación final el domingo.

Los proyectos seleccionados, además, podrán acceder a programas de emprendimiento, asesoramiento jurídico y de imagen corporativa, así como a la participación en eventos nacionales de innovación.

"Durante este fin de semana Ávila se convierte en un pueblo de innovación y emprendimiento", ha resumido del Nogal, al igual que ha señalado que los asistentes se llevarán no solo conocimientos, sino también una red de contactos que marcará su futuro profesional.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, por su parte ha subrayado la apuesta de la institución provincial por el emprendimiento en el territorio.

"Creo que con un solo proyecto que salga de esta tercera edición, que cree empleo y fije población, habrá sido una buena inversión", ha asegurado, a la vez que ha puesto en valor el apoyo económico de la Diputación para que los emprendedores cuenten con respaldo y recursos para desarrollar sus iniciativas.