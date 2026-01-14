Stecyl-i teme "paralización" por elecciones y pide acelerar acuerdos en condiciones de mayores de 55 años y tutorías

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Stecyl-i ha mostrado su preocupación por la marcha de las negociaciones para mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes ante la celebración de los comicios autonómicos que "lo paralizarán todo", por lo que apremia a la Consejería de Educación a acelerar acuerdos en lo relacionado con los mayores de 55 años y los complementos por tutoría.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la portavoz Christina Fulconis ha indicado que las negociaciones en la Mesa Sectorial están "paradas". "Nos reunimos en diciembre y seguimos esperando a que nos llamen", ha apuntado.

En concreto, ha apremiado a llegar acuerdos en la reducción de jornada para mayores de 55 años que, a su juicio, podría haberse aplicado desde 2006 "porque la ley de Educación de aquel momento lo permitía en algunas autonomías" como Castilla y León.

"Sabemos que las elecciones están ahí y que es algo que nos preocupa", ha añadido para reconocer que la propuesta realizada por la Consejería al respecto no satisface sus demandas. "Nos han hablado de un calendario extensísimo para su aplicación, que no se repondrían esas horas y que, aunque se redujera las horas a este colectivo, no se contrataría más docentes. Si tú quitas dos horas a un profesor pero no aumentas el cupo, al final es un compañero el que va a hacer tu tarea", ha rechazado.

En cuanto al tema de las tutorías, Fulconis ha advertido del compromiso de que empezara a funcionar en el próximo curso y se sigue sin negociar. "El profesor tutor sigue ejerciendo un volumen importante de trabajo sin ser remunerado", ha denunciado.

Por último, ha defendido la unidad de acción sindical, a pesar de que el pasado mes de diciembre CCOO y UGT convocaran una concentración ante la Consejería para reclamar agilizar las negociaciones y a la que se sumó Stecyl-i. "La mantenemos, todas las propuestas son conjuntas, pero es verdad que se puede presionar tanto en la calle como en las mesas. Nos gusta la unidad sindical porque sabemos que en una comunidad como esta es la única forma de convencer a la consejería de que hay que avanzar en todas estas mejoras", ha finalizado.