Stéphane Brizé retrata el acoso laboral del mundo corporativo en el thriller satírico 'A good little soldier'

Archivo - Alba Rohrcwacher en una escena de 'A good little soldier', de Stéphane Brizé - STEPHANIE BRANCHU - Archivo

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta francés Stéphane Brizé retrata el acoso laboral en el mundo corporativo en 'A good little soldier', un thriller satírico en el que Alba Rohrwacher interpreta a una ejecutiva que sufre las consecuencias de ese entorno.

El largometraje, que se ha estrenado en España en el marco de la Sección Oficial de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), pone el foco en Carla (Rohrwacher), una ejecutiva que asume la dirección de Recursos Humanos de Amalia, una gran empresa de seguros francesa.

El filme, de menos de dos horas, arranca con una versión punk de 'What a wonderful world' y la protagonista a toda velocidad hacia las oficinas donde se ubica su puesto de trabajo, en un lujoso rascacielos que acoge prácticamente todas las escenas del filme, pues casi todas las conexiones de Carla con el exterior en escena, se producen a través de videollamadas, llamadas o notas de voz.

A su llegada a este nuevo puesto, Carla se encuentra con el reto de elaborar un vídeo para promocionar la imagen empleadora de la empresa, que se vende como un espacio seguro para los empleados. A la vez que se enfoca en esta misión de forma obsesiva para demostrar su valía ante un jefe déspota (Vincent Lindon), intenta velar por el bienestar de los empleados y ejercer de madre en la distancia.

Brizé denuncia así las estructuras corporativas con este retrato crítico de una mujer atrapada en un sistema cruel y amenazante en el que predomina la presión, que la protagonista intenta resistir mientras se la traslada a otros.

Los planos se suceden en las oficinas para remarcarlas como un espacio asfixiante y de encierro. De forma paralela, el guion, firmado por el director junto a Coralie Amedeo y Olivier Gorce, recurre a la sátira para poner en evidencia la distancia entre las frase de motivación, los lemas de bienestar corporativo y las condiciones que soportan los empleados.

Asimismo, la interpretación de Rohrcwacher sostiene la tensión de la película y convence al lograr transmitir la ansiedad y la frustración contenida de su personaje, en una propuesta que atrapa por la claridad narrativa y su toque irónico.

La cinta del multipremiado director francés compite por la Espiga de Oro de la Semana vallisoletana tras su estreno mundial en el Festival de Venecia.